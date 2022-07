Rutsch bei der Tour de France : „Das ist fahrlässig in meinen Augen“

Jonas Rutsch berichtet an dieser Stelle über seinen zweiten Start bei der Tour de France. Am Ruhetag beschreibt er, warum derzeit viele Radprofis wegen der Hitze wie benommen fahren und nicht mehr wissen, wo oben und unten ist.

Das Tagebuch von Jonas Rutsch von der Tour de France wird an dieser Stelle regelmäßig aktualisiert. Aufgezeichnet werden seine Berichte von Alex Westhoff.

Tag 16: Der Ruhetag ist etwas anders gestartet, als ich mir erhofft hatte. Ich bin davon wach geworden, dass die Dopingkontrolleure an meine Hotelzimmertür geklopft haben. Wichtig war am Montag aber vor allem, dass wir mal einen Tag der Hitze entgehen konnten. Denn die Temperaturen sind brutal. Den Bürgern wird geraten, bei diesen Temperaturen drinnen zu bleiben und sich möglichst wenig anzustrengen und wir fahren drei Tage lang während der heißesten Stunden des Tages mit einem 45er Schnitt Fahrrad. Das ist fahrlässig in meinen Augen.

Dazu gibt es ja strenge Regeln, welche die Übergabe und Entsorgung der Flaschen regeln. Man bekommt schnell Punktabzüge in der Rangliste des Radsport-Weltverbandes – und für viele Teams geht es um jeden Punkt im Abstiegskampf. Das gipfelt darin, dass jeder Fahrer den ganzen Tag damit beschäftigt ist, das an Flüssigkeit in sich hineinzuschütten, was er kriegen kann. Und sich Eis zu besorgen und in den Nacken zu schmeißen, um es irgendwie ins Ziel zu schaffen.

Als Helfer bin ich nur dran, von hinten durchs Feld nach vorne zu fahren und dann wieder zurück, um Verpflegung ranzuschaffen. Das Höchste der Gefühle ist es, wenn die Rennkommissare dann noch eine Barrage aufmachen, dass also die Teamfahrzeuge hinter abgehängten Fahrern zurückbleiben müssen. Dann dürfen wir vom neutralen Materialwagen oder Motorrad Wasser annehmen. Diese Idee, das kann man sich gewiss gut vorstellen bei 40 Grad Celsius, hast du dann aber nicht alleine. Man legt sich fast auf die Schnauze, weil alle um die heiß begehrten Flaschen kämpfen. Was hinzukommt: Wasser hilft ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr, denn dann brauchst du isotonische Getränke. Sonst gehst du komplett in die Knie.

Die vielen Stürze am Sonntag sind in meinen Augen maßgeblich dadurch entstanden, dass viele Profis wie benommen fahren, nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Es liegt nicht daran, dass wir nicht Fahrrad fahren können, sondern weil der Körper an seine Grenzen stößt. Da sind Leute quasi kollabiert und vom Rad gefallen. Leute sind gestürzt, weil sie im Feld über Flaschen gefahren sind, die in der Hektik herunterfielen. So schnell kann man gar nicht gucken und reagieren.

Für solche extremen Tage sind die Strukturen, die wir im Radsport haben, nicht ausreichend. Da sind solche Szenen, die wir erlebt haben, programmiert. Und daran gilt es sehr schnell etwas zu ändern. Da sollten sich Tour-Veranstalter und Weltverband etwas einfallen lassen. Wäre es nicht möglich gewesen, die Etappe am Sonntag nach Carcassonne etwas zu verkürzen? Ich habe es ja an mir selbst gemerkt: Irgendwann war mir schwummrig, dann kriegst du gar nicht mehr alles mit. Nur, bei Tempo 50 im Feld oder Tempo 90 in den Abfahrt musst du bei der Sache sein. Das ist elementare Basis von allem in unserem Sport.

Dazu hat das Coronavirus ja das ganze Peloton erreicht, auch wir hatten den ersten positiv getesteten Fahrer im Team, der ausscheiden musste. Viele Fahrer sind nicht gesund, weil der Körper in der dritten Woche am Limit und empfänglicher für Infekte ist. Das wird klar, wenn man sich umhört und auch sieht, wie viel gehustet wird.