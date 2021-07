Vorzeitiges Ende für Koch : Deutscher Fahrer steigt aus Tour de France aus

Die nächste Corona-Testreihe bei der Tour de France hat keinen Einfluss auf das Teilnehmerfeld genommen. Vor der 190,7 Kilometer langen 10. Etappe von Albertville nach Valence waren an diesem Dienstag 164 der 165 Radprofis am Start, wie die Tour am Dienstagmittag mitteilte. Lediglich der deutsche Radprofi Jonas Koch vom Team Intermarché-Wanty Gobert ist wegen einer nicht detaillierter beschriebenen Krankheit nicht mehr am Start.

Das Fahrerfeld hatte am Montag am Ruhetag nach dem Wochenende in den Alpen Corona-Tests absolviert. Eine explizite Meldung zu allen Testergebnissen gab es von den Veranstaltern zunächst nicht.

Roglic soll 2022 zurückkehren

„Leider war Jonas Koch in den vergangenen zwei Tagen krank und wird nicht zum Start bei der 10. Etappe erscheinen“, schrieb das Team über den 28 Jahre alten deutschen Radprofi. Der Rennstall schickte ihm Genesungswünsche. Koch lag nach den ersten neun Etappen auf Gesamtrang 131, sein Rückstand auf den Gesamtführenden Tadej Pogacar betrug bereits über eineinhalb Stunden.

Derweil soll der bei der diesjährigen Ausgabe ausgestiegene Primoz Roglic bei der Tour de France 2022 wieder an den Start gehen. Dies sagte Jumbo-Visma-Sportdirektor Merijn Zeeman dem Fachportal Cyclingnews. „Er wird nächstes Jahr zur Tour zurückkehren. Das ist das Rennen, bei dem er zeigen möchte, dass er die Nummer eins der Welt ist. Er wird zurückkommen“, erklärte Zeeman.

Der 31 Jahre alte Slowene hatte im Vorjahr die große Chance auf seinen ersten Tour-Gesamtsieg, wurde dann aber im abschließenden Bergzeitfahren noch von seinem Landsmann Tadej Pogacar eingeholt.

In diesem Jahr wollte Roglic einen weiteren Anlauf starten, stürzte dann aber gleich in den ersten Tagen. Nachdem er auf der ersten Alpenetappe massiv Zeit auf den erneut herausragenden Pogacar und weitere Rivalen verloren hatte, verließ er am Sonntag vorzeitig das Rennen. Zeeman sagte, er habe keinen Zweifel, dass Roglic 2022 in Kopenhagen beim Tour-Auftakt wieder am Start stehen werde.