Der Oberurseler John Degenkolb ist seit 2011 Radprofi. Seine größten Erfolge waren die Siege bei den Radsport-Monumenten Paris–Roubaix und Mailand–Sanremo im Jahr 2015 sowie der Gewinn einer Tour-Etappe 2018. Der 34-jährige Familienvater bestreitet in diesem Sommer seine neunte Frankreich-Rundfahrt.

Tag 7:

Wie die beiden Pyrenäen-Etappen waren? Echt hart. Was die Jungs von Jumbo-Visma da mit ihrer krassen Mannschaftsstärke abgezogen haben, ist schon enorm. Wenn die ein Kommando bekommen und losfahren, dann ist fast für die Hälfte des Feldes Feierabend. Am Donnerstag haben die am Anstieg zum Tourmalet alles zerlegt, was es zu zerlegen gab.

Die Pace, die Bora-hansgrohe angeschlagen hat, um das Gelbe Trikot für Jai Hindley zu erhalten, war schon sehr ordentlich. Aber als Jumbo-Visma übernommen hat und losgebrettert ist, konnte ich auch nicht mehr mitfahren. Stark, wie Tadej Pogacar als Einzelkämpfer dagegengehalten und gezeigt hat, wie Jumbo-Visma zu knacken ist. An der Spitze könnte es zwischen ihm und Jonas Vingegaard noch zwei Wochen lang eine echte Schlacht geben. Das ist gut für das Rennen.

Als Team können wir, auch wenn die Zeitabstände schon beträchtlich sind, zufrieden sein mit den beiden Bergetappen. Unser Kapitän Romain Bardet ist im Klassement zurück in den Top 10. Wenn die Stunde der leichtgewichtigen Bergfahrer schlägt, gilt es für mich und viele andere irgendwann nur noch, sicher und heile ins Ziel zu kommen.

Infografik Die 21 Etappen der 110. Tour de France Vergrößern

Ich bin an beiden schweren Tagen mit einer etwa 50 Mann großen Gruppe Gleichgesinnter unterwegs gewesen. Bei einer Bergankunft nach steilem Anstieg verlieren wir im sogenannten „Gruppetto“ je Kilometer etwa eine Minute auf den Sieger. Da gilt es, das Zeitlimit für die Etappe im Blick zu behalten, um nicht Gefahr zu laufen, aus dem Rennen genommen zu werden. Die Teammitarbeiter, die uns vom Straßenrand aus Trinkflaschen anreichen, lassen, wenn die Führenden vorbeikommen, die Stoppuhr laufen. Dann können sie uns unseren Rückstand zurufen.

Als wir am Donnerstag 32 Minuten nach Pogacar ins Ziel kamen, habe ich kurz meinen Augen nicht getraut. Da stand der französische Präsident Macron und hat mir wahrhaftig auf die Schulter geklopft und gesagt: „Good job, well done.“ Auch das ist die Tour de France.

Tag 4:

Das war jetzt mal ein anderer Start in eine Tour de France als gewohnt! Es gab wesentlich mehr Höhenmeter auf den ersten beiden Etappen, die es zu überwinden galt. Die Atmosphäre und Stimmung im Baskenland war absolut einzigartig, das sagt man zwar immer beim Grand Depart, aber die baskischen Fans waren einfach unglaublich euphorisch. Es hat viel Spaß gemacht, die Begeisterung der Leute mitzubekommen.

Die beiden Etappen waren wirklich mega-anspruchsvoll, und die dritte hatte vom Profil her auch noch ein paar Höhenmeter, am Ende gab es aber doch einen Sprint. Da waren schon einige Fahrer dabei, die ihre Beine schon gespürt haben, deshalb sind auch nur zwei weggefahren und alle waren am Ende happy, dass es zum Sprint kam. Bei einer Grand Tour war es eigentlich noch nie so, dass man mit so anspruchsvollen Profilen ins Rennen gegangen ist.

Ob ich das gut finde oder nicht? Ein solcher Start macht die Rennen auf jeden Fall sicherer. Es gibt weniger Stürze, weil Nervosität und Hektik auf solch schweren Etappen definitiv nicht so groß sind. Man merkt danach die Beine schon ein Stück mehr, als wenn es zwei Flachetappen gewesen wären oder wenn anfangs ein Prolog dabei gewesen wäre. Diese erste Woche der Tour wird sich hintenraus schon ziehen. Grundsätzlich denke ich, ein Prolog hätte der Tour auch gut getan, und danach zwei schwere Etappen, doch die Basken mögen so kurze Sachen nicht so sehr. Aber auch so, wie es war, war es nicht schlecht.

Wie gesagt, es war weniger Hektik im Rennen, und nur zwei Fahrer mussten es bisher nach Stürzen verletzt verlassen, da gab es bei der Tour auch schon Jahre, da hatten wir nach drei Tagen schon zehn Mann verloren. Ich werte das insgesamt als geglückten Versuch, den Radsport ein Stück weit sicherer zu machen.