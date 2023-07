Der Oberurseler John Degenkolb ist seit 2011 Radprofi. Seine größten Erfolge waren die Siege bei den Radsport-Monumenten Paris–Roubaix und Mailand–Sanremo im Jahr 2015 sowie der Gewinn einer Tour-Etappe 2018. Der 34-jährige Familienvater bestreitet in diesem Sommer seine neunte Frankreich-Rundfahrt.

Tag 24:

Nach drei Wochen Schwerstarbeit auf dem Rad auf den Champs-Elysées anzukommen und die Kinder in den Arm zu nehmen – das sind Emotionen pur. Das sind Gänsehautmomente, die sich festsetzen in den Erinnerungen. Bei acht meiner neun Frankreich-Rundfahrten habe ich nun Paris erreicht. Eine Marke, die mich glücklich und stolz macht.

Der Gedanke, dass es meine letzte Tour de France gewesen sein könnte, kam definitiv mal auf, da eine Nominierung nicht selbstverständlich ist. Aber ich habe versucht, ihn wegzuschieben, weil ich auch nächstes Jahr definitiv ambitioniert und auf hohem Niveau Rad fahren und auch bei der Tour dabei sein möchte. Deshalb habe ich nicht in Erinnerungen und Abschiedsmomenten geschwelgt. Meine Frau Laura hat mich aber darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns aber im nächsten Jahr zumindest nicht auf den Champs-Elysées treffen würden. Im kommenden Jahr endet die Tour wegen der Olympischen Spiele in Paris ja in Nizza.

Am Samstag bei der 20. Etappe haben wir Fahrer uns in den Vogesen auf einer schweren Bergetappe noch mal richtig einen eingeschenkt. Es ging von Anfang zur Sache, was jedem wehgetan hat. Auch wir Fahrer, die mit dem Ausgang solcher Etappen nichts zu tun haben, müssen zügig fahren und ordentlich auf die Pedale drücken. Es fallen ja nicht alle Profis gleichzeitig zurück, sodass sich das Gruppetto erst mal finden muss. Ich war in der letzten Gruppe – wir haben aber nicht lockergelassen, bis wir eine andere, ein paar Minuten vor uns platzierte Gruppe eingeholt haben. Erst nach dem Zusammenschluss ist das Tempo ein bisschen rausgenommen worden. Genau richtig vor dem Anstieg zum vorletzten Berg, dem Petit Ballon, um die Stimmung dort aufsaugen zu können. Was da los gewesen ist – echt beeindruckend! Dort sind auch diese phantastischen Bilder von Thibaut Pinot entstanden. Wie er dort in seiner Heimatregion in seinem letzten Profijahr von der Tour de France verabschiedet worden ist.

Infografik Die 21 Etappen der 110. Tour de France Vergrößern

Von der Stimmung her war das sicher eines der Highlights dieser drei Wochen. Es waren einfach extrem viele deutsche Fans über die Grenze gekommen zum Anfeuern und Feiern. Unglaublich, wie oft ich meinen Namen gehört habe. Besonders schön für mich war, dass ich viele bekannte Gesichter und Freunde gesehen habe. Mich haben wirklich krasse Emotionen gepackt. Dass einem, obwohl es im Rennen in diesem Moment um nicht mehr viel geht, so viel Unterstützung entgegengebracht wird. Dass sich viele Leute mit mir identifizieren und sagen: Das ist einer von uns. Das galt besonders für die große Gruppe Frankfurter. Ich wusste, dass sie an diesem Berg stehen und dass manche von ihnen dort sogar gecampt hatten, aber ich wusste halt nicht, wo genau. So habe ich die Augen offen gehalten – und wenn bekannte Stimmen einen rufen, kriegt man das auch in einem Menschenmeer während der Tour mit. Sie standen an einem besonders steilen Stück, sodass ich allen in die Augen schauen und manche sogar abklatschen konnte. Unvergesslich!