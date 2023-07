Der Oberurseler John Degenkolb ist seit 2011 Radprofi. Seine größten Erfolge waren die Siege bei den Radsport-Monumenten Paris–Roubaix und Mailand–Sanremo im Jahr 2015 sowie der Gewinn einer Tour-Etappe 2018. Der 34-jährige Familienvater bestreitet in diesem Sommer seine neunte Frankreich-Rundfahrt.

Tag 19:

Bei mir ist ganz klassisch der Wurm drin. Das ist mir noch nicht mal zu Schülerzeiten passiert, dass ich an drei aufeinanderfolgenden Renntagen gestürzt bin. Samstag und Sonntag die in der letzten Tagebuch-Folge beschriebenen Massenstürze, und dann am Dienstag wieder Pech. Es ist natürlich das Letzte, was man sich wünscht: Ein Zeitfahren bei der Tour de France mit einem Sturz in der ersten Kurve zu beginnen.

Ich bin dummerweise auf eine weiße Straßenmarkierung geraten, wobei mir das Hinterrad weggerutscht ist. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, wie ich auf der Straße lag. In so einem Schreckmoment muss man sich erstmal kurz sammeln. Ich habe dann die runtergesprungene Kette wieder aufgelegt und das Zeitfahren in Angriff genommen – und bin es so kräftesparend wie möglich durchgefahren. Das war schon der Wahnsinn, was Jonas Vingegaard da für einen Ritt hingelegt hat.

Für mich war es vor der heftigen Alpenetappe mit mehr als 5000 Höhenmetern nach Courchevel an diesem Mittwoch nicht wirklich ideal, wenn man an der ganzen rechten Seite Schürfwunden hat. Die gehen quasi von der Hüfte bis zum Unterschenkel. Von den Schmerzen geht es einigermaßen, die sind jetzt nicht ultrakrass. Aber das kann ja jeder nachempfinden: Schürfwunden tun einfach weh. Und für uns Radprofis entscheidend: Die kosten Kraft, weil der Körper Energie aufwendet für die Heilung, die einem im Rennen dann fehlt. Und wir befinden uns in der dritten Woche der Tour de France, wo jeder eh schon am Anschlag ist.

Infografik Die 21 Etappen der 110. Tour de France Vergrößern

Aber das kann man jetzt nicht mehr ändern. Ich schaue nach vorne. Auf die Etappe am Donnerstag, bei der wir als Team etwas bewegen wollen. Auf den 185 Kilometern von Moûtiers nach Bourg-en-Bresse liegen nur wenige Hügel, so dass wir auf einen Massenspurt setzen. Wir wollen unseren Sprinter Sam Welsford in Position bringen. Von den Topsprintern sind ja nur noch Dylan Groenewegen von Jayco AlUla und natürlich Jasper Philippsen von Alpecin-Deceuninck im Rennen. Es gilt zu erreichen, dass nur eine kleine Fluchtgruppe weggeht, die keinen allzu großen Vorsprung herausfahren kann.

Um im Finale gut positioniert zu sein, müssen wir sehr wachsam und rechtzeitig im Feld vorne dabei sein. Auf den letzten fünf Kilometern liegen noch einige Kreisverkehre. Meine Position in unserem Sprintzug wird entweder die vorletzte oder drittletzte sein, je nachdem wie der Tag läuft und welche Aufgaben zu übernehmen sind.

Ist das eine gute Idee?

Nun kann man natürlich fragen, ob es eine gute Idee ist, auf einen Massensprint gegen Philippsen zu zielen, der hier schon vier Etappen gewonnen hat. Aber Jasper klettert zu gut, als dass man ihn einfach abhängen könnte.