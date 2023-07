Der Oberurseler John Degenkolb ist seit 2011 Radprofi. Seine größten Erfolge waren die Siege bei den Radsport-Monumenten Paris–Roubaix und Mailand–Sanremo im Jahr 2015 sowie der Gewinn einer Tour-Etappe 2018. Der 34-jährige Familienvater bestreitet in diesem Sommer seine neunte Frankreich-Rundfahrt.

Tag 12:

Eine Tour-Etappe bei zeitweise über 40 Grad Celsius wie am Dienstag ist einfach krass. Wenn man ein paar Minuten keine Wasserflasche bekommen hat, die man sich über den Kopf gießen kann, fängt es unter dem Helm regelrecht an zu brodeln. Man muss versuchen, sich permanent herunter zu kühlen. Ganz wichtig sind die Eisbeutel.

Man muss sich das vorstellen wie eine mit Eiswürfeln gefüllt Feinstrumpfhose in der Größe einer Wasserbombe. Davon steckt man sich über den Tag verteilt acht bis zehn Stück in den Nacken, so dass immer ein bisschen kühles Wasser über den Rücken läuft. Dazu trinkt man bestimmt zehn bis zwölf Flaschen mit isotonischen Getränken. Und mindestens ebenso viele Wasserflaschen kippt man sich über Kopf und Beine. Das kühlt dann mit dem Fahrtwind ganz gut.

Seit Neuestem hat unsere Mannschaft ein „Cooling Team“ an der Strecke. Das sind Betreuer, die an von der Teamführung festgelegten Punkten Wasser und Eisbeutel anreichen. Sie haben in ihren Autos auch eine Slush-Eis-Maschine, so dass sie uns gefrorene Getränke in der Flasche reichen können. So ein eiskaltes Getränk regelt die Körpertemperatur gut runter.

Und dann ist das am Dienstag eine richtig, richtig anspruchsvolle Etappe gewesen. Ich habe mich in weiser Voraussicht erstmals bei dieser Tour zum Warmfahren vorher auf die Rolle gesetzt. Es galt den Körper darauf vorzubereiten, dass es nach dem Ruhetag sofort hart losgehen wird. Jeder im Feld weiß, was die Stunde geschlagen hat, wenn eine Etappe für Ausreißer erfolgversprechend ist und quasi von Kilometer Null an in den ersten Anstieg führt.

Für Attacken bezahlt

Dass es aber gleich so eskaliert, dass sich sogar die ganzen Klassementfahrer gegenseitig attackieren, hätte ich nicht gedacht. Unser Kapitän Romain Bardet hat eine Gruppe initiiert, in der auch Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard gefahren sind. Dann sind Teams wie Bora-hansgrohe und Ineos unter Zugzwang geraten, weil ihre Kapitäne dort nicht vertreten waren.

So ist das Rennen ultraschnell geworden. Leider musste Romain für seine Attacken bezahlen und fiel zurück bis in die Gruppe, in der ich fuhr. Das war eine brenzlige Situation für unser Team, weil sich so schnell mal ein Rückstand auftürmen kann, der alle Ziele in der Gesamtwertung gefährdet.

Unser Glück war, dass ein französischer Mitfavorit, David Gaudu, dasselbe Problem hatte. So konnten wir mit dessen Team Groupama-FDJ gemeinsame Sache machen. Natürlich habe auch ich voll reingetreten und bin zeitweise Vollgas vorne im Wind gefahren. Es galt schließlich, zwei Minuten Rückstand aufzuholen.

Gott sei Dank haben wir es geschafft, die Lücke zu schließen. Ich habe mich ganz gut gefühlt dabei, war aber auch froh, als mein Job erledigt war und ich mit einer zwölf Mann starken Gruppe so kräftesparend wie möglich gen Ziel fahren konnte. Das besonders Schöne an der Tour ist, dass man auch als abgehängter Fahrer von den vielen Zuschauern an der Strecke noch enorm angefeuert wird.

Wir kamen letztlich gar nicht so weit vor der Gruppe der Sprinter an, in der auch unser schnellster Fahrer Sam Welsford saß. Die Sprinter waren schon am ersten Anstieg abgehängt, an einem heißen Tag mit über 3000 zu bewältigenden Höhenmetern, an dem die Straßen gefühlt keinen einzigen Meter flach waren. Ich war am Ende froh, dass wir den Karren noch aus dem Dreck ziehen konnten.

Tag 10: