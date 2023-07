Der Oberurseler John Degenkolb ist seit 2011 Radprofi. Seine größten Erfolge waren die Siege bei den Radsport-Monumenten Paris–Roubaix und Mailand–Sanremo im Jahr 2015 sowie der Gewinn einer Tour-Etappe 2018. Der 34-jährige Familienvater bestreitet in diesem Sommer seine neunte Frankreich-Rundfahrt.

Tag 10:

Das war eine richtig schwere erste Woche bei der Tour. Den Ruhetag am Montag habe ich richtig herbeigesehnt. Es ging ja diesmal von jetzt auf gleich los mit zwei schweren Etappen im Baskenland, und nach sechs Etappen waren wir schon in den Pyrenäen am Tourmalet. Es ist viel passiert in diesen neun Tagen. Cavendishs Sturz und Ausscheiden zum Beispiel hat alle sehr berührt. Ich selbst habe es im Rennen nicht mitbekommen, der Sturz ist weiter im Feld passiert. Es tut mir megaleid für ihn. Ich hätte ihm ein ganz anderes Ende gewünscht, als dass er jetzt ohne seinen 35. Etappensieg und den Rekord bei der Tour heimfährt. Er hätte trotz seiner 38 Jahre noch die Beine gehabt für diesen letzten Sieg.

Bei uns im Team ist die Stimmung ganz gut. Unser Kapitän Romain Bardet hat zwar am Puy de Dome, seinem Hausberg in Clermont-Ferrand, leider zwei Positionen im Gesamtklassement verloren, er ist jetzt Zehnter. Top Ten in Paris ist das Ziel, und es ist auch nach weiter vorn noch einiges möglich. Ich hatte Romain zum Anstieg des Puy de Dome gebracht, die letzte Abfahrt war technisch sehr anspruchsvoll, da konnte ich ihn mit Power durch die Kurven hinunterlotsen, das hat gut funktioniert. Und war nicht ohne. Auf der Abfahrt ist unter anderem ein Polizeimotorrad gestürzt.

Die letzten vier Kilometer hinauf sind dann enorm steil. Auf ihnen gab es keine Zuschauer, das fand ich ein bisschen schade, aber ich kann auch verstehen, dass es in diesem Naturschutzgebiet, das auch Weltkulturerbe ist, strenge Auflagen gibt. Dafür waren dann unten umso mehr Zuschauer, es war verrückt, eine Atmosphäre, die der im Baskenland in nichts nachstand. Und dann fährt man in diese Stille rein, das ist schon komisch. Da sieht man alle paar Hundert Meter noch einen einsamen Polizisten stehen. Ein absolut krasser Kontrast. Nach dem Rennen sind wir die Strecke mehr oder weniger im freien Fall zu unseren Bussen runtergefahren, mit einem Siebziger-Schnitt, das war relativ entspannt ohne Zuschauer.

Infografik Die 21 Etappen der 110. Tour de France Vergrößern

Vor dem Einschlafen habe ich mir noch mal die kommende Etappe vom Dienstag angeschaut, ich weiß nicht, ob das gut war, da geht es wieder vom Start weg richtig hart los. Das ist wieder eine Etappe, auf der man keinen Meter geschenkt bekommt. Das Zentralmassiv ist mit das schwerste Terrain, das man sich vorstellen kann, es geht die ganze Zeit hoch und runter auf Rollsplitt-Asphalt, auf dem es einfach gar nicht vorwärtsgeht, aber es ist halt auch eine wahnsinnig schöne Gegend.

Die letzten Tage habe ich mich nicht megagut gefühlt, aber ich hoffe darauf, dass der Tag kommt, an dem die Beine aufgehen. Oft hat mir der Ruhetag auch schon richtig gutgetan. Diesmal sind wir anderthalb Stunden Rad gefahren und haben Romains Zuhause angesteuert und bei seiner Familie einen Kaffee getrunken. Jetzt geht es in die zweite Woche, und wenn sich die Möglichkeit ergibt, darf ich auch einmal in eine Gruppe gehen und meine Chance suchen, aber dafür müssen die Beine passen. Mal sehen.

Tag 7:

Wie die beiden Pyrenäen-Etappen waren? Echt hart. Was die Jungs von Jumbo-Visma da mit ihrer krassen Mannschaftsstärke abgezogen haben, ist schon enorm. Wenn die ein Kommando bekommen und losfahren, dann ist fast für die Hälfte des Feldes Feierabend. Am Donnerstag haben die am Anstieg zum Tourmalet alles zerlegt, was es zu zerlegen gab.