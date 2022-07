Zurück zu alten Erfolgen : John Degenkolb ist der Road Captain

Bei dieser Tour-de-France-Etappe fühlt sich John Degenkolb in seinem Element: In Nordfrankreich geht es über einen 19,4 Kilometer langen Pflaster-Parcours. Dort, wo er bereits gewonnen hat.

Leitet in neuer Funktion die Mannschaft an: John Degenkolb Bild: dpa

Die Landschaft: nicht besonders einnehmend. Der Wind: nicht selten aufbrausend. Die Straßen: mitunter buchstäblich erschütternd. Doch wenn Profis über die berüchtigten Pavé-Sektoren holpern oder nur die Sprache auf die Besonderheiten des Radfahrens rund um Roubaix kommt, ist John Degenkolb in seinem Element.

Das grobe Pflaster im Norden Frankreichs hat seine Karriere definiert und geprägt. Die beiden größten Erfolge seiner Laufbahn hat er dort errungen. 2015 der Gewinn des Klassikers Paris-Roubaix, der ihn vom aufstrebenden Fahrer zum Top-Profi machte.

2018 der Sieg bei der Tour-de-France-Etappe, die in Roubaix endete und seinen langen Weg zurück nach dem schweren Trainingsunfall (Januar 2016) fulminant abschloss. Auch wenn die folgenden vier Jahre seitdem – auch in dieser Saison fuhr er bei seinen Saisonhöhepunkten Paris-Roubaix und Eschborn-Frankfurt außerhalb der Top 15 – nicht mit herausragenden Resultaten gespickt waren, kann Degenkolbs Karriere seit diesem sonnigen Sommertag in Roubaix als vollendet gelten. Neben den Erfolgen auf Klassikerterrain hat der Oberurseler nunmehr Etappensiege bei allen drei großen Landesrundfahrten erzielt.

Waterloo an der Cote d’Azur

Seine besondere Zuneigung gilt aber nach wie vor der wilden Hatz über die uralten, seit Napoleons Zeiten unveränderten Pflasterstraßen Nordfrankreichs. Da trifft es sich für ihn bestens, dass die Route der diesjährigen Tour an diesem Mittwoch mal wieder einen Abstecher in die Region macht, um die Fahrer durchzuschütteln und das Klassement vermutlich durcheinanderzuwirbeln – und Degenkolb auch zum Tour-Tross gehört. Im vorigen Jahr war er, als absehbar war, dass sein Vertrag bei der belgischen Equipe Lotto-Soudal nicht verlängert würde, nicht berücksichtigt worden für die Frankreich-Rundfahrt.

Im Jahr davor erlebte er sein persönliches Waterloo an der Cote d’Azur, als er bei der ersten Etappe in Nizza stürzte, es nicht mehr innerhalb des Zeitlimits ins Ziel schaffte und nach Hause fliegen musste. „Es hat sich zuletzt so angefühlt, dass ich oft gefehlt habe bei der Tour. Aber insgesamt bin ich in zwölf Profijahren nun zum achten Mal dabei. Das macht mich stolz“, sagte der 33-Jährige der F.A.Z..

Ein besonderes Pflaster

Über 157 Kilometer von Lille nach Arenberg (13.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Tour de France, bei Eurosport und in der ARD) führt das Teilstück, das Degenkolb sich natürlich „angestrichen“ hat, wie er sagt. 19,4 Kilometer geht es über das grobe Pflaster. Und auch über ein Teil des Sektors, der nach John Degenkolb benannt ist und wo eine Tafel mit seinem Namen samt Bilder von seinen Erfolgen steht. Einst ein Dankeschön für Degenkolbs finanzielles Engagement, das Jugendrennen Paris-Roubaix am Leben zu erhalten und dafür, dass er wie kaum ein anderer an Mythos und Faszination dieser besonderen Radsportdisziplin mitwirkt. Und natürlich auch eine große Ehre, dass sie dort ausgerechnet einem Deutschen zuteil wird.

Der Pflaster-Parcours an diesem Mittwoch ähnelt sehr jenem von 2018, als Degenkolb „den emotionalsten Sieg meiner Karriere“ errang. „Ich verbinde noch immer krasse Erinnerungen damit.“

Die Mannschaft leiten

Auch von den ersten drei Tour-Tagen mit massenweise Zuschauern am Straßenrand in Dänemark wird etwas haften bleiben bei ihm. „So eine krasse Stimmung und so viel Enthusiasmus habe ich noch nie erlebt. Das fällt natürlich besonders auf, weil in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt nicht mehr so viele Leute zu Radrennen kommen konnten“, so Degenkolb. Beim Auftaktzeitfahren in Kopenhagen habe er auf regennasser Straße zuvorderst das Risiko minimiert. Auf den folgenden beiden Sprintetappen kam er mitten im Hauptfeld ins Ziel.

Die Pflasteretappe, das ist sicher, wird Degenkolb voll auf eigene Rechnung fahren und dabei auch Unterstützung der Teamkollegen erfahren. An den übrigen Tagen dieser Tour ist es eher andersherum. „Meine Hauptaufgabe ist es, die Mannschaft zu leiten und die Rolle des Road Captains zu übernehmen, der als Bindeglied zwischen Sportlicher Leitung und uns Rennfahrern fungiert. Das ist von den Aufgabenstellungen und der Verantwortung her etwas ganz anderes als zuvor in meiner Karriere“, erzählt Degenkolb, der kurz vor der Tour noch eine Corona-Infektion überwand.

Sein Arbeitgeber, das Team DSM, mischt in diesem Jahr mit keinem Rennfahrer im Gesamtklassement mit, sondern ist auf die Jagd nach Etappensiegen ausgerichtet. Degenkolb ist zu Saisonstart zu der Mannschaft zurückgekehrt, bei der er 2015 und 2018 (damals noch unter dem Namen Giant-Shimano) seine persönlichen Sternstunden erlebte. Auf dem Kopfsteinpflaster Nordfrankreichs.