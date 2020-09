Tour de France : Was ist nur mit dem großen Favoriten los?

Es steht 2:0, aber noch ist nichts passiert bei dieser Tour. Die Teams der Favoriten, die Niederländer von Jumbo-Visma und das britische Flaggschiff Ineos, haben sich bislang belauert, der 2:0-Zwischenstand für Jumbo-Visma durch die Etappensiege von Primoz Roglic und Wout van Aert sind in der Wertung, um die es für beide Teams geht, nur zwei Glanzlichter am Rande. Worum es geht, ist die Gesamtwertung. Es geht um die Antwort auf die Frage: Wer bringt seinen Spitzenfahrer – bei Jumbo-Visma ist dies Roglic, bei Ineos Vorjahressieger Egan Bernal – als Sieger nach Paris, wer nimmt das Gelbe Trikot mit nach Hause?

Darüber ist nicht das letzte Wort gesprochen, nicht einmal das erste. In Gelb fährt der Brite Adam Yates (Team Mitchelton-Scott), der das gar nicht vorhatte, der nur eine Etappe gewinnen wollte. Ihm fiel die Rolle des Führenden zu, als Julian Alaphilippe nach der fünften Etappe eine Zeitstrafe erhielt, weil er unterwegs am falschen Ort eine Trinkflasche angenommen hatte.

Mit freundlicher Genehmigung

Yates darf – mit freundlicher Genehmigung von Jumbo-Visma und Ineos – erst einmal Gelb tragen. So richtig steht ihm die Farbe nicht. Man muss sich das vorstellen wie beim Boxen: Noch finden die Vorkämpfe statt, aber irgendwann werden die Scheinwerfer neu justiert, die Hauptkämpfer steigen in den Ring und die große Show beginnt. Wann beginnt der Kampf um das begehrteste Trikot des Radsports? Einen Anfang könnte dieser Samstag machen, wenn das Feld auf der achten Etappe das Hochgebirge der Pyrenäen erreicht und über zwei Berge der ersten und einen Gipfel der höchsten Kategorie klettern muss.

Es steht 2:0, nichts ist entschieden, aber leichte Vorteile gibt es doch für Jumbo-Visma. Die Niederländer haben eine Mannschaft am Start, die – auch ohne den verletzten Vorjahresdritten Steven Kruijswijk – bislang stärker ist als das Ineos-Team (vormals Sky), das die Tour über Jahre erstickt hatte mit seiner Dominanz. Das dem Feld nach Belieben vorausfuhr, wie eine Lokomotive, die jeden Wagen, jedes andere Team, nach Belieben abhängen kann. Sieben Tour-Titel in acht Jahren – eine erdrückende Bilanz. Aber das Ineos-Team ist nicht mehr das alte. Die Dominanz ist weg. Jumbo-Visma ist stärker, auf dem Papier, bislang auch auf der Straße.

Als es einmal kurzzeitig ernst wurde, bei einem Formtest auf der vierten Etappe am Dienstag, die Roglic gewann, hatte der Herausforderer im direkten Duell alles im Griff. Zunächst hatte Jumbo-Profi Tony Martin, der mehrmalige Zeitfahrweltmeister, das Feld über vier Anstiege die finale Steigung geführt hatte, erst sechs Kilometer vor dem Ziel fuhr er zur Seite. Wout van Aert übernahm und zerlegte das Feld endgültig. Die dritte Raketenstufe zündete der Amerikaner Sepp Kuss, sie isolierte Bernal von all seinen Helfern. Auch von Richard Carapaz. Der hochgehandelte Giro-Sieger vom vergangenen Jahr kam am Ende mit 28 Sekunden Rückstand ins Ziel. Roglic zeigte sich überrascht, dass Bernal im Finale keine Teamkollegen mehr um sich hatte und holte sich mit explosivem Antritt den Etappensieg.

Nicht mehr die unaufhaltsame Lokomotive

Bernal konnte nicht folgen. Oder wollte nicht? Man wird sehen, ob das ein Pokerspiel war oder schon bitterer Ernst. Eindeutig war jedenfalls, dass Jumbo-Visma mit Roglic, Dumoulin, Kuss, George Bennett, Robert Gesink und van Aert in den Bergen über das stärkere und entschlossenere Team verfügt. Und Roglic gegen Bernal, das ist letztlich eben nicht nur ein Zweikampf, sondern bis es zu ihm kommt, Kapitän gegen Kapitän, auch ein Teamwettbewerb. Wenn Ineos einmal vorne fuhr, verströmte das nicht mehr den Dampf einer unaufhaltsamen Lokomotive, es wirkte nur wie eine Pflichtübung, auch im letzten Anstieg auf der sechsten Etappe. Ineos fuhr im Hauptfeld ein Tempo, dem Jumbo-Visma und die anderen ohne große Anstrengung folgten. Der siegreiche Ausreißer Alexei Lutsenko (Astana) an der Spitze fuhr gar schneller, hatte bei seinem Etappensieg am Ende 2:53 Minuten Vorsprung. „Es war ein schöner Tag für uns“, sagte Roglic. „Alles unter Kontrolle.“ An Selbstbewusstsein mangelt es bei Jumbo-Visma nicht.

Bernal hat die Tour im vergangenen Jahr überlegen gewonnen, welche Chance er diesmal hat, wird sich erst auf den schwersten Etappen zeigen, vielleicht erst ganz am Ende in den Alpen und den Vogesen. Womöglich erholt sich Carapaz von seiner Schwächephase. Wenn nicht, wird sich Ineos fragen lassen müssen, ob es schlau war, ihn und nicht den erfahrenen Geraint Thomas, Tour-Sieger von 2018, Zweiter im vergangenen Jahr, nach Frankreich mitzunehmen.

Bei den Buchmachern liegt Roglic mittlerweile deutlich vor Bernal. Alles andere als sein Gesamtsieg wäre für sie eine Überraschung. Aber den Vorjahressieger am Ende der ersten Woche abzuschreiben, wäre weit verfrüht. „Vielleicht waren sie bei Jumbo-Visma im Formaufbau auch zu früh dran“, sagt Ralph Denk, der Chef des deutschen Teams Bora-hansgrohe. Soll heißen: Vielleicht haben die Niederländer ihr Pulver schon verschossen, wenn es in der dritten Woche zum Showdown in den Alpen kommt. Vielleicht hat Bernal das bessere Timing, wer weiß. Die Antwort liegt auf einer Straße – weit oben in den Bergen.