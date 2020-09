Tour de France : Pelzmäntel und Weicheier im Radsport

Aktualisiert am

Kasper Asgreen beschwert sich über die Strapazen des Tour-Alltags. Das muss sein Landsmann Brian Holm, Radrennfahrer in den dopingverseuchten Neunzigern, unbedingt kommentieren. Er aber sitzt im Glashaus.

Hätte er doch besser geschwiegen, der Herr Holm. Aber der Däne musste was loswerden auf Instagram. Musste Kasper Asgreen die Radsportwelt erklären, nachdem sich sein Landsmann vom Team Deceuninck-Quick-Step gerade über „eine sehr schwere Etappe“ beklagt hatte. Da kam er bei Brian Holm an die falsche Adresse. „Lieber Kasper“, schrieb er, „wenn du müde bist und dich unwohl fühlst, ruf mich an. Ich erzähle dir vom wahren Leben.“

Vom wahren Rennfahrerleben, damals 1996, als er, Holm, für Jan Ullrich und Bjarne Riis im Team Telekom fuhr. Holm markiert den starken Mann, prahlt mit harten Zeiten. Was soll man sagen, die Wahrheit ist: Auch Holm war ein Weichei. Er ist Bus gefahren, hatte Masseure, medizinische Betreuung, von der chemischen nicht zu reden. Als Fahrer von gestern war auch er bloß auf Kurzetappen unter 300 Kilometern unterwegs. Die richtig Alten, die sind vorgestern schon mal 100 Kilometer mehr gefahren am Tag.

Nehmen wir die Etappenfahrt Circuit des Champs de Bataille von 1919 über die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges, davon die dritte Etappe: Brüssel–Amiens. Start: 4.30 Uhr, Streckenlänge 330 Kilometer. Sieger: Charles Deruyter, Belgier. Fahrzeit: 18 Stunden und 28 Minuten. Auf der Etappe zuvor hatte Deruyter zwischendurch einen von Zuschauern gereichten Damen-Pelzmantel getragen, um nicht zu erfrieren. Hätte Deruyter im Radsporthimmel heute Internetanschluss, was die Telekom auch noch nicht hinbekommen hat, so könnte er Herrn Holm mal posten, was ein wirklich hartes Radrennen ist.