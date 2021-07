Tour de France : Die Ultras des Radsports

Aktualisiert am

Sie gründeten sich nach dem Vorbild von Fußball-Ultras. Am Mont Ventoux aber dürfen die Rennrad-Guerrilleros von Guilty76 nicht malen. Nun ziehen sie zu einem anderen sagenumwobenen Tour-Berg weiter.

Das ist eine andere Liga: Guilty76 hinterlässt Spuren in den französischen Bergen. Bild: Guilty76

Der Laster war schon da, am Mont Ventoux. Ein Laster voll beladen mit Farbe. Farbe für mehr als 10.000 Euro. Flo Jöckel und seine Kumpels hatten ihn abgestellt, am Sonntag sollte die Arbeit beginnen. Und das Vergnügen. Aber dann entschied der Präfekt des Departements: In diesem Corona-Jahr Jahr wird während der Tour de France nicht gemalt und nicht gesprayt auf dem Gipfel des Ventoux.

Da zogen die Frankfurter Jungs der Guilty76 Street Guerilla weiter. In die Pyrenäen auf den Tourmalet, einen ebenso sagenumwobenen Tour-Berg. Jöckel, eigentlich Musikmanager, ist Präsident der Frankfurter Radbruderschaft, die sich vor zehn Jahren nach dem Vorbild von Motorrad-Gangs und Fußball-Ultras gegründet hat.