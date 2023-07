Es gibt dieses Foto, aufgenommen in einem Café irgendwo in Slowenien, das mehr aussagt über Tadej Pogacar als die Bilder, die ihn auf seiner Rennmaschine zeigen. Auf diesem Foto, das er vor zweieinhalb Monaten in den sozialen Medien teilte, sitzt er im Café an einem Tisch, die rechte Hand aufgestützt, in der linken ist auf den ersten Blick eine Zigarette zu erkennen, an der er genüsslich zieht.

Das linke Handgelenk und der linke Unterarm sind dick bandagiert. Pogacar hat das Foto ein paar Tage nach seinem Sturz beim Rennen Lüttich-Bastogne-Lüttich gepostet, bei dem er sich drei Knochen im Handgelenk brach. Damit war seine Frühjahrssaison beendet, in der er der alles überragende Fahrer war. Nun war das Handgelenk gebrochen und die Tour de France begann in zweieinhalb Monaten. An Training auf dem Rad war für lange Zeit nicht zu denken, der große Zweikampf zwischen ihm und dem Dänen Jonas Vingegaard stand auf der Kippe.