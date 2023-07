Was machte Georg Zimmermann, als er gewahr wurde, dass „ich zwei, drei Meter an meinem größten Karriereziel vorbei bin“? Er lächelte. Ein ungläubiges Lächeln. Das auch etwas Höhnisches hatte. In einem Moment, als die Krönung seiner bisherigen Jahre im professionellen Räderwerk gerade noch so nah schien – um dann nur noch als große vergebene Chance in seiner Erinnerung zu verbleiben.

Zimmermann hätte am Dienstag beinahe seinen Rang als aufstrebender Profi eingetauscht gegen einen Platz im illustren Klub der deutschen Tour-de-France-Etappensieger. Doch es sollte nicht sein. Nach einer beeindruckenden Leistung über fast vier Rennstunden und mehr als 3000 bewältigten Höhenmetern war es auf dem letzten von 167 Kilometern eine Mischung aus Ungeduld, Unerfahrenheit und auch etwas Ungeschicklichkeit, die den Augsburger den Triumpf vorenthielt. Dabei hatte der 25-Jährige während der Etappe, die selbst Fahrer, die „nur“ im Hauptfeld fuhren, als einen der schwersten Tage der bisherigen Tour bezeichneten, einen bärenstarken Eindruck gemacht.