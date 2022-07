Stürze bei Tour de France : „Im Bruchteil einer Sekunde ist alles vorbei“

Die Enttäuschung war Liane Lippert ins Gesicht geschrieben. Seit Monaten sprach sie in Interviews immer wieder von diesem einen Tag in der Champagne, von diesem hügeligen Finale in Épernay. Zwei steile Rampen führen auf den letzten 16 Kilometern durch die Weinberge und schließlich mit einem Bergaufsprint zum Zielstrich – von der malerischen Avenue de Champagne und den berühmten Kellern der Häuser Moët & Chandon, Mercier oder Lafond hinauf in eine weniger malerische Wohnblocksiedlung.

Doch als Lippert nach der Etappe auf dem Rollentrainer ihre Beine drehen ließ, um das Laktat aus den Muskeln zu befördern, war das sonst so breite Strahlen der Friedrichshafenerin nicht mehr zu sehen. Etwas Blut am linken Ellbogen zeugte davon, wie schief es an dem Tag, an dem sie eigentlich um einen Etappensieg bei der Tour de France kämpfen wollte, gelaufen war.