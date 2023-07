Das hat man lange nicht gesehen: ein Antritt von Emanuel Buchmann vor versammelter Weltelite. Noch fünf Kilometer waren zu fahren auf der zweiten, schweren Etappe dieser Tour de France mit Ziel in San Sebastiàn, da schoss Buchmann aus der Gruppe der Favoriten heraus, hämmerte die dünnen Beine mit aller Kraft in die Pedale und riss ein Loch. Ein mutiger Versuch nach dem Motto: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Pech für den Deutschen, dass dahinter einer der großen Stars, der Belgier Wout van Aert, mit grimmiger Entschlossenheit dagegenhielt. Der Alleskönner vom Team Jumbo-Visma hatte den Etappensieg fest verbucht für diesen Tag, deshalb ließ er einen seiner Helfer den Ausreißer nach einem halben Kilometer wieder zurückholen ins Feld der Favoriten, auch wenn am Ende nicht van Aert, sondern der Franzose Victor Lafay als Erster über die Ziellinie rollte. „Ich habe bei der Attacke geschaut, ob jemand reagiert. Und das war dann so. Aber probieren kann man es ja mal“, sagte Buchmann. Sein Angriff brachte ihn kurz auf die Fernsehschirme in aller Welt. Buchmann hatte sich mit seiner Aktion vor großem Publikum in Erinnerung gebracht. War da nicht mal was?