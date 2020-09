Buchmann und die Tour : Geplatzte Träume in den Pyrenäen

Das war es dann also. Diese Erkenntnis brach sich endgültig Bahn, als er auf den Passstraßen zwischen Pyrenäen-Riesen nur noch sein Rennen fuhr. Seinen Rhythmus in die Pedalen trat und nicht den, der nötig gewesen wäre, um der entfesselten Hatz der Favoriten zu folgen. Beim Team Bora-hansgrohe haben sie es vor Beginn der Tour de France geahnt und nach den ersten Renntagen eigentlich schon gewusst: Emanuel Buchmann kann in diesem Jahr nicht mithalten im Kampf um eine Top-Position im Gesamtklassement. Der Sturz zur Unzeit – 14 Tage vor dem Tour-Start bei der Dauphiné-Rundfahrt – hat den deutschen Hoffnungsträger weit zurückgeworfen.

Die Träume platzten in den Pyrenäen. In den Bergen, die für Buchmann vom Lieblingsterrain zu Schreckensorten mutierten. „Ich habe wirklich alles versucht und mich gequält“, sagte der 27-Jährige, „mehr war leider nicht drin.“ Selbst für die angestrebte Schadensbegrenzung hat es bei den Kletterpartien des Wochenendes nicht gereicht.

Bei der Tour 2019 vermochte er mit dem bemerkenswerten Rang vier zu überraschen und Phantasien zu wecken. Die Tour 2020, so war es geplant, hätte Buchmanns persönliche Krönungsmesse werden sollen. Inklusive der ersten Rückkehr eines Deutschen auf das Tour-Podium in Paris nach 14 Jahren. Die Zeichen standen gut: eine monatelange, stringente Vorbereitung, in der er sich laut Team in seiner Leistungsfähigkeit abermals gesteigert hat; die Vorjahreserfahrung im harten Schlagabtausch der Klassementfahrer als Plus; einen starken Leistungsnachweis bei der Generalprobe, der Dauphiné-Rundfahrt, als er in den Bergen auf Augenhöhe mit den Besten mithielt, ehe er mit seinen Sturzverletzungen ausschied. Ob Buchmann bei dieser Frankreich-Rundfahrt besser als Rang vier hätte abschneiden können, ist spekulativ.

Kräfte sammeln

Aber dass er zu weit mehr imstande gewesen wäre, als ausgangs der ersten Tour-Woche als Achtzehnter mit enormen 5:45 Minuten Rückstand auf den Spitzenreiter dazustehen, ist sicher. „Wenn du nicht im Vollbesitz deiner Kräfte bist und dann bei der hohen Intensität dieser Tour immer am Limit fahren musst und ein paar Mal über den Punkt hinaus gelangst, dann erholst du dich nicht mehr“, sagt Dan Lorang. Der Luxemburger ist bei Bora-hansgrohe unter anderem persönlicher Trainer und Vertrauensmann von Buchmann. „Emu ist ein Sportler mit einem besonderen Willen und Ehrgeiz. Dadurch hat er zunächst viel kompensieren können“, so Lorang, der als Coach auch die deutschen Triathleten Jan Frodeno und Anne Haug zu Ironman-Weltmeisterehren geführt hat.

Die Wasserstandsmeldungen zum Befinden ihres Frontmanns waren bei Bora-hansgrohe schon genauso ritualisiert wie das Schrauben an den Rädern. Diese Bulletins lauteten wahlweise „ich fühle mich gut“, „ich fühle mich besser“ oder „ich fühle mich nicht so gut“. Immer noch mit Blick auf das Ziel Podium – was sich nun ändert. Die Teamleitung kündigte am Montag, dem ersten Ruhetag der Tour inklusive nächster Corona-Testreihe des gesamten Pelotons, an, dass das Ziel, Peter Sagan im Grünen Trikot nach Paris zu lotsen, Priorität habe. Für Buchmann soll es in der zweiten Rennwoche primär darum gehen zu regenerieren – um dann möglicherweise noch Jagd machen zu können auf einen Etappensieg. Ein neues Ziel könnte die Teilnahme an der am 20. Oktober beginnenden Spanien-Rundfahrt sein. „Wenn Emu hier in Frankreich nicht mehr krampfhaft maximal am Limit fährt, ist dies durchaus möglich“, so Coach Lorang.

Mehr zum Thema 1/

Zumal es denkbar ist, dass Buchmann so schnell nicht mehr das volle Vertrauen und die volle Kraft des Teams hinter sich haben wird bei der Tour. Teamchef Ralph Denk hat gegenüber dieser Zeitung durchblicken lassen, dass auch Eigengewächs Buchmann an den vereinbarten Zielen gemessen wird. Weltweit die Nummer eins im Radsport zu werden ist das erklärte Ziel. Und dazu gehört auch eine zuverlässige Präsenz vorne im Gesamtklassement bei den großen Landesrundfahrten. Diese Tour de France ist intern zum großen Gradmesser für Buchmanns Leistungsvermögen erklärt worden. Aber der schuldlose Sturz des Schwaben zuvor verfälscht dieses Bild enorm.