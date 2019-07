Tour de France : „Dass ich Gelb tragen darf, ist unglaublich“

Am Ende war der Wettergott gnädig. Vielleicht doch ein Radfahrer. Jedenfalls verzichtete er am Samstag, als die verkürzte 20. Etappe der Tour de France in Albertville startete, auf weiteren Theaterdonner, auf Blitze, Hagel und Regen wie am Tag zuvor und auch noch paar Stunden vor dem Start. Um 14.30 Uhr kam die Tour in Albertville ins Rollen, die ersten Kilometer raste sie auf der Autobahn dahin, und als sie gut zwei Stunden später das Ziel im Wintersportort Val Thorens auf 2365 Metern Höhe erreicht hatte, stand fest: Sieger der 106. Frankreich-Rundfahrt ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Egan Bernal. Nur ein Sturz oder eine Aufgabe auf der Schlussetappe an diesem Sonntag nach Paris könnte den 22-Jährigen noch stoppen. Auf dem finalen Teilstück wird der Führende traditionell nicht mehr angegriffen, so will es das ungeschriebene Gesetz der Tour.

Bernal wäre der erste Kolumbianer, der die Tour de France gewinnt, und schon jetzt steht seine radsportbegeisterte Heimat Kopf. Die Ziellinie in Val Thorens überfuhr er 17 Sekunden nach dem italienischen Etappengewinner Vincenzo Nibali Hand in Hand mit Vorjahressieger Geraint Thomas, der seinem jungen Ineos-Teamkollegen diesmal den Vortritt lassen musste und die Tour, sollte auch er Paris unversehrt erreichen, als Zweiter beenden wird. „Dass ich das Gelbe Trikot tragen darf, ist unglaublich“, sagte Bernal.

Eine brillante Tour fuhr Emanuel Buchmann vom deutschen Team Bora-hansgrohe. Der 26 Jahre alte Ravensburger verbesserte sich am Samstag um einen Rang auf Platz vier der Gesamtwertung – ein Ergebnis, das der deutsche Radsport lange nicht verbuchen konnte. Buchmann überholte auf der kurzen, aber extrem schweren letzten Alpenetappe in der Gesamtwertung noch den Franzosen Julian Alaphilippe, der vierzehn Tage in Gelb gefahren war, das Trikot aber tags zuvor an Bernal verloren hatte. Am Samstag konnte er 13 Kilometer vor dem Ziel dem Tempo der Favoritengruppe nicht mehr folgen und wurde nach hinten durchgereicht.

Neben Bernal und Thomas wird in Paris der Niederländer Steven Kruijswijk auf dem Podium stehen. Der Kapitän des Teams Jumbo-Visma verteidigte seinen knappen Vorsprung vor Buchmann, wofür er den vollen Einsatz seiner starken Mannschaft benötigte, die am Berg ein Tempo anschlug, das am Ende eine Attacke von Buchmann nicht mehr zuließ. Für den Ravensburger ist Platz vier, auch wenn er nur um 25 Sekunden am Podium vorbeifuhr, ein großartiger Erfolg. „Ein absolutes Traumergebnis“, sagte er. „Mehr war nicht drin. Drei waren stärker, das muss man anerkennen.“ Angetreten war er, um in die Top Ten der Tour zu fahren. Geschafft hat er den Aufstieg in die erste Liga der Rundfahrer.

Der einzige Konkurrent, der nach den Eindrücken der ersten beiden Tour-Wochen Bernal hätte gefährlich werden können, der Franzose Thibaut Pinot, hatte auf der 19. Etappe verletzt und unter Tränen aufgeben müssen. Ihn stoppte ein Muskelriss im linken Oberschenkel. Er sei „sicher gewesen, dass er die Tour gewinnt“, gab Pinot nach seinem Ausscheiden zu Protokoll. Den Beweis musste er schuldig bleiben.

Hagel, Schnee, Schlamm, überschwemmte Straßen, Erdrutsche. Am Donnerstag hatte noch Weltuntergangsstimmung geherrscht, als die zweite von drei schweren Alpenetappen 30 Kilometer vor dem Ziel abgebrochen werden musste. Die Profis waren auf der Abfahrt vom 2764 Meter hohen Col de l’Iseran gestoppt worden, weil weiter unten Schneeräumer beim verzweifelten Versuch scheiterten, die Straße von den Wassermassen zu befreien.

Die Jury wertete schließlich die Durchgangszeiten auf dem Gipfel des Iseran, was Bernal das Gelbe Trikot bescherte. Alaphillipe der es bis dahin trug, fiel auf den zweiten Platz zurück. Er hatte dabei noch Glück im Unglück, denn Bernal, der jugendliche Held dieser Tour, hätte bei einer Etappe in Gänze wohl noch deutlich mehr Zeit herausgefahren. Auch die anderen Favoriten auf den Gesamtsieg, oder zumindest auf einen Podiumsplatz in Paris, Thomas, Kruijswijk und Buchmann, hatten Alaphilippe bereits abhängt.

Am Freitagabend hatte die Tourleitung dann beschlossen, die dritte Alpenetappe von Albertville nach Val Thorens von 130 auf 59 Kilometer zu verkürzen, weil auch hier auf der geplanten Strecke Wetterkapriolen für unbefahrbare Straßen gesorgt hatten. Somit führte die vorletzte Etappe nicht wie geplant über den Cormet de Roselend, einen Berg der ersten Kategorie, und die Côte de Longefoy, einen der zweiten, sondern ohne weitere Umwege und Hindernisse in den 33 Kilometer langen Anstieg hinauf nach Val Thorens.

Aus der Monsteretappe war ein Bergsprint mit rund 2000 Höhenmetern geworden. Wem würde das in die Karten spielen? Am ehesten wieder Julian Alaphilippe, war zu vermuten, der ohne die beiden gestrichenen Anstiege in den Beinen darauf hoffen durfte, seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung zu verteidigen. Eine Hoffnung die sich 13 Kilometer vor dem Ziel in Luft auflöste. Buchmann allerdings blieb dran an der Favoritengruppe.

„Einen so langen Berg fährt man selten. Von unten weg sind sie sehr schnell gefahren“, erzählte Buchmann. „Dazwischen waren zwar ein paar Flachstücke, wo man sich erholen konnte, aber vom Kopf muss man immer dranbleiben. Aber heute hatte ich nicht die besten Beine.“ Ansonsten war bei dieser Tour aber auf Augenhöhe mit den Favoriten. Nur dem entscheidenden Antritt von Bernal am Samstag konnte auch er nicht folgen, aber wer konnte das schon: „An jedem Berg zählte Egan zu den stärksten Fahrern neben Pinot. Er hat den Sieg absolut verdient.“