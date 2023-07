Tour de France, die drei wichtigsten Wochen des Jahres. Auf dem Parkplatz des Hotels steht in der Morgensonne die imposante Fahrzeugflotte, die das Team Bora-hansgrohe mit nach Frankreich gebracht hat. Ralph Denk hat für die routinierte Betriebsamkeit in Sichtweite des Mont Blanc nur einen flüchtigen Blick. Mechaniker schrauben an den Rädern herum, der Busfahrer wuselt in dem riesigen Teamgefährt umher, im Küchen-Truck bereitet der Koch das Frühstück für die Profis vor.

Acht Rennfahrer und mehr als 20 Betreuer bilden den Tour-Tross des einzigen deutschen Radrennstalls erster Klasse. Vor einigen Tagen hat der australische Bora-Fahrer Jai Hindley einen Etappensieg erreicht und das Gelbe Trikot erobert, das Leuchtsignal im Radsport schlechthin. Nur für einen Tag zwar, aber immerhin. „Eine schlechte Tour de France“, so Teamgründer- und manager Denk, „kann es schon nicht mehr werden.“ Und eine gute Tour de France decke bis zu 80 Prozent des Werbewerts des Teams des Jahres ab.