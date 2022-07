Der Star der Tour de France : Warum Tadej Pogacar ein Meister aller Klassen ist

Aktualisiert am

Geradezu höflich räumt Tadej Pogacar seine Erfolge ab. Mit den Beinen macht er klar, dass er auch diese Frankreich-Rundfahrt gewinnen will. Was macht ihn so stark? Und wo ist er noch zu packen?

Tadej Pogacar lässt die Konkurrenz im Moment am ausgestreckten Arm verhungern. Bild: Reuters

Eddy Merckx’ Meinung ist im Radsport noch immer gefragt. Und der 77-Jährige legte sich unlängst fest: Tadej Pogacar sei ein „Campionissimo“, also so etwas wie ein Meister aller Klassen. Der Slowene schreibt seit mehr als zwei Jahren fortwährend Radsportgeschichte, tritt in die Pedale wie kaum jemand vor ihm, gewinnt die größten Rennen, und zwar dort, wo er auftaucht, von April bis Oktober. Und auf jedem Terrain.

Bevorzugt freilich im Juli in Frankreich – es ist zum Verzweifeln für die Konkurrenten. Allein bei dieser Tour de France zeigte er weder eine Schwäche beim Auftaktzeitfahren auf regennassen Straßen in Kopenhagen noch auf dem groben Pflaster in Nordfrankreich, auf dem er den anderen Klassementfahrern sogar noch Sekunden abknöpfte.