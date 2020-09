Bora-Cheftrainer Dan Lorang : „Die Tour ist sauber gewinnbar“

Wir stehen am Anfang der dritten Rennwoche: Gewinnt der formstärkste, der mental stärkste oder der cleverste Fahrer die Tour?

Wahrscheinlich derjenige, der immer wieder am besten regeneriert. Zumal die dritte Woche mit ihrer bergigen Strecke sehr hart ist. Eine gute Regeneration hängt mit der Form zusammen. Je weniger ein Fahrer in den ersten beiden Wochen ans Limit gehen musste, desto besser ist es. Er hat mehr Energiereserven und kann besser regenerieren. In der dritten Woche gilt es im Besonderen, keine Fehler zu machen, keine Energie zu vergeuden. Nur wer mental stark ist, macht keine Fehler, wenn es noch mal besonders weh tut.