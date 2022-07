Tour de France zum Frühstück : Kolumbiens Könige der Berge

In keinem anderen Land außerhalb Europas sind die Menschen so begeistert von der Tour de France wie in Kolumbien. Ein Ausflug in die Anden am Sonntagmorgen verrät, warum.

Vor dem „Parador Alto de Patios“ döst ein Hund in der Morgensonne, Dutzende Renn­räder haben ihren Platz vor dem Lokal gefunden. Es riecht nach Kakao, Kaffee und Spiegeleiern. Von überall her dröhnen Stimmen, als wären Hunderte Reporter im Raum. Es ist ein buntes Gewirr an Geräuschen und Gerüchen, die niemand so richtig einordnen kann.

Es ist Sonntagmorgen, und die Tour de France erlebt ihre ersten Dramen und Stürze. Rund 11.000 Flugkilometer entfernt in den Anden, hoch oben zwischen Bogotá und den umliegenden Dörfern, leben und lieben sie die Frankreich-Rundfahrt. Mehr noch, sie fahren sie so­gar nach. Und hier am Aussichtspunkt, wo die Metropolregion Bogotá in die Nachbargemeinden übergeht, ganz be­sonders.