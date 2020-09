Tour de France : Alle Fahrer negativ auf Corona getestet – nur der Tourchef nicht

Am Samstag verfolgte Christian Prudhomme die erste Pyrenäen-Etappe mit Premierminister Jean Castex im Direktions-Auto, am Montagabend war er Ehrengast einer Cocktailparty - und am Dienstag in Quarantäne: Ausgerechnet der mächtige Boss der Tour de France hat für den ersten prominenten Coronafall der Frankreich-Rundfahrt gesorgt. Alle Fahrer überstanden den Testmarathon rund um den ersten Ruhetag hingegen mit negativem Ergebnis.

„Das ist natürlich nicht gut. Ich hoffe, dass Prudhomme mit keinem Fahrer in Kontakt geraten ist“, sagte der deutsche Tour-Profi Simon Geschke, als die Nachricht kurz vor dem Start der elften Etappe an der westfranzösischen Atlantikküste die Runde machte: „Ich habe ihm zumindest noch nicht die Hand gegeben.“

Der 59 Jahre alte Prudhomme war da schon auf dem Weg in die Quarantäne. „Ich werde die Tour für acht Tage verlassen. Ich werde es so handhaben, wie es jeder Angestellte in Frankreich in so einem Fall machen müsste“, sagte der Direktor des Tour-Ausrichters ASO. Wie mit seinen Kontaktpersonen verfahren wird, war zunächst nicht bekannt.

Es kann jeden erwischen

Von denen hat Prudhomme reichlich: Der Mann, der seit anderthalb Jahrzehnten tv-wirksam den Etappenstart herbeiwinkt, ist bekannt wie ein bunter Hund. „Prudhomme ist immer ein sehr gefragter Mensch und unter den meisten Leuten“, sagte CCC-Profi Geschke: „Dass wir Fahrer in der Blase ohne positiven Test waren, überrascht mich hingegen nicht.“ Sein Sunweb-Kollege Nikias Arndt meinte: „Das mit Prudhomme zeigt, dass es jeden erwischen kann. Uns war bewusst, dass es auch hier in der Blase einen positiven Test hätte geben können.“

Während Prudhomme auch in Coronazeiten das nahezu normale Tourleben mit seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen lebte, waren die Teams peinlich darauf bedacht, in ihrer Blase zu bleiben. Zwar war auch dies mit Restrisiken behaftet, zumal an den Pyrenäen-Anstiegen Fanmassen den Fahrern nahe kamen.

Disziplin der Profis

Doch die Disziplin der Profis scheint groß genug gewesen zu sein, dass alle Fahrer im Rennen bleiben durften. Von den rund 650 getesteten Personen in den 22 Mannschaften lieferte beim ersten Test seit dem Start in Nizza (den nächsten gibt es am zweiten Ruhetag) je ein Mitarbeiter von Cofidis, AG2R, Ineos Grenadiers und Mitchelton-Scott ein positives Ergebnis ab, die vier Personen haben die Tour verlassen. Das befürchtete Chaos blieb aber aus.

„Für uns ist das sehr wichtig zu sehen, dass die Blase hält - zu 90 Prozent geht es bis nach Paris“, sagte der Kölner Profi Nils Politt. Nicht nur ihm war die Erleichterung anzumerken, schließlich wären die Maßnahmen hart gewesen: Zwei positive Tests in einem Team - und die gesamte Mannschaft wäre raus gewesen.

„Es gibt klare Regeln. Wenn wir nach Hause fahren hätten müssen, wäre es eben so gewesen“, sagte Andre Greipel, Teamkollege Politts bei Israel Start-Up Nation. So aber könnte das System-Tour zum Vorbild werden. „Das ist hier ja eine Art Versuchsobjekt für den gesamtem Sport“, sagte Greipel: „auch der Fußball sieht, dass es nicht unmöglich ist, dass es Veranstaltungen gibt, wo auch Fans involviert sind. Das macht ja den Sport aus.“