Die fünfte Etappe der Tour de Suisse am 15. Juni. Der Schweizer Radprofi Gino Mäder hatte 200 Kilometer hinter sich. 4700 Höhenmeter war er mit seiner Rennmaschine bergauf geklettert, eine harte Etappe. Jetzt ging es vom Albulapass noch hinunter ins Tal zum Örtchen La Punt. Dort war das Ziel. Der Albulapass ist 2312 Meter hoch. La Punt liegt auf 1660 Meter. Rund 650 Höhenmeter ging es auf der zehn Kilometer langen Strecke also noch hinab, das entspricht einem Gefälle von 7,2 Prozent. Gino Mäder fuhr mit dem Amerikaner Magnus Sheffield in die Abfahrt hinein.

Was ein paar Minuten später geschah, liegt im Dunkeln. Mäder und Sheffield kamen in einer Kurve von der Straße ab und stürzten in eine Schlucht. Sheffield zog sich Prellungen und eine Gehirnerschütterung zu, vergleichsweise leichte Verletzungen. Mäder musste von den Rettungskräften reanimiert werden und starb wenig später in einem Krankenhaus.

Was sagt uns dieser fürchterliche Unfall über die Gefährlichkeit des Straßenradsports? Und wie ist das bei der Tour de France, einem weitaus längeren und schwierigeren Etappenrennen, zu dem an diesem Samstag (12.55 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Tour de France, in der ARD und bei Eurosport) in Bilbao der Startschuss zur ersten von 21 Etappen erfolgt? Fragen wir den Sprinter Max Walscheid, der bei der Tour de France bislang dreimal am Start war. „Wenn man ehrlich ist“, sagt er, „muss man zum schrecklichen Ausgang des Sturzes sagen, dass die Gefährlichkeit des Radsports darin liegt, dass so etwas viel häufiger passieren kann. Wir sehen in Rennen oft Stürze, die horrormäßig aussehen, aber glimpflich enden.“

Zwei Fahrer, ein Unfall, Der eine leicht verletzt, der andere tot. Der eine hat Glück gehabt, der andere nicht in einem Extremsport, bei dem Gefahren nicht nur auf Abfahrten lauern, wenn die Profis mit Tempo 110 und einem Helmchen auf dem Kopf und ein bisschen Kunststoff am Leib hinunterrasen. „Ich glaube, dass die gesamte Branche einfach immer auf den glimpflichen Ausgang hofft“, sagt Walscheid.

Die Tour ist das hektischste Rennen

Um Straßenradsport auf höchstem Niveau über Jahre unversehrt zu überstehen, braucht es nicht nur fahrerisches Können und eine fatalistische Ader, sondern auch eine gute Portion Glück. Das gilt für alle Rennen, weil die Gefahren auch im Sprint lauern und an vielen Ecken und Kanten jedes Kurses. Da ist das Material, das halten muss. Ein Reifen kann platzen. Wenn das bei einer Abfahrt in einer Kurve passiert, kann man der größte Abfahrtskünstler der Welt sein, das hilft einem dann auch nicht mehr.

Dies könnte der Grund gewesen sein für Mäders und Sheffields Crash, aber darüber zu spekulieren hat keinen Sinn. Wenn Sheffield keine Angaben machen kann, wird der Grund wohl niemals geklärt werden können, weil es keine Fernsehbilder des Unfalls gibt. „Es gibt hundert Dinge, die theoretisch passiert sein können“, sagt Walscheid.

Wie gefährlich ist die Tour de France im Vergleich zu anderen Radrennen? Die Tour ist das hektischste aller Rennen, weil sich die Aufmerksamkeit des gesamten Radsports auf sie konzentriert. Sponsoren wollen Ergebnisse sehen. Ihren Mann in Gelb, einen Etappensieg, eine Sprintetappe, eine Bergetappe, einen Ausreißer allein im Ziel. „Mittlerweile sind die Tour-Teams so breit aufgestellt, dass jedes fast auf jeder Etappe ein Ziel hat, sei es das Klassement, den Kapitän zu schützen, oder den Sprinter über den letzten Hügel zu bringen oder irgendetwas dazwischen“, sagt Walscheid.

Mittlerweile ist der Druck bei der Tour so hoch und die Interessenlagen sind so komplex, dass fast ständig Stress herrscht. Das führt zu einer angespannten, oft gefährlichen Fahrweise. „Beim Giro d’Italia“, erzählt Walscheid, „kann man teilweise bis zehn Kilometer vor dem Sprint an letzter Position fahren und es trotzdem schaffen, durch eine geschickte Fahrweise am Ende noch um den Sieg sprinten zu können. Das ist bei der Tour unmöglich. Da beginnen die Positionskämpfe viel früher.“

Positionskämpfe sind ein Risikofaktor. Eine Kurve, nur Platz für drei Sprintzüge, aber vier Teams kämpfen um die Einfahrt, dann wird es eng.

Auch das Fahren im Peloton ist nicht ohne Gefahrenmomente. Ist das Feld zusammen, fahren 176 Profis auf engstem Raum in oft abenteuerlichem Tempo, Schulter an Schulter, Lenker an Lenker. „Wenn es mal ein bisschen ruhiger zugeht“, sagt Walscheid, „fühle ich mich im Feld der Tour sicherer als bei anderen Rennen, weil ich weiß, dass diese 176 Fahrer die besten sind und ihr Rad beherrschen.“ Aber wann geht es schon mal ruhiger zu? Es gibt Fahrer, von denen man weiß, sie ziehen nicht zurück, sie fahren auch in Lücken, die nur halb existieren. Wenn es eng wird, hält man sich von ihnen nach Möglichkeit fern.