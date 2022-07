Tour de France 1997 : Als Jan Ullrich dem eigenen Glück davonraste

Aktualisiert am

Er machte die Deutschen glücklich, sich selbst aber nicht: Vor 25 Jahren fuhr Jan Ullrich ins Gelbe Trikot. Die Auffahrt nach Arcalis trug die Vorboten des folgenden Absturzes in sich.

Es ist der Nachmittag des 15. Juli 1997. Die Straße windet sich in steilen Kehren und Rampen hinauf nach Andorra. Es ist Jan Ullrichs Auffahrt in den Radsport-Himmel, eine Krönungsmesse auf zwei Rädern, die Geburtsstunde eines gesamtdeutschen Sporthelden. Eine Auffahrt, die ins Gelbe Trikot und später zum Tour-Sieg führt – und offensichtlich die Vorboten des folgenden Absturzes in sich trägt.

Es ist eine monumentale Etappe, 252,5 Kilometer, fünf Pässe bis ins Ziel im Wintersportort Ordino-Arcalís. 17 Rennfahrer gehen gemeinsam in den elf Kilometer langen Schlussanstieg. Gleich in der ersten Serpentine geht Ullrich aus dem Sattel. Nur ganz kurz, als wolle er sich noch mal richtig hinsetzen, bevor er das Rennen sprengt – und sein bisheriges Leben gleich mit. Ullrich blickt sich um und fährt los, völlig losgelöst. Er beugt selbst an steilsten Stellen die Arme über den Lenker, als ob er auf der Ebene gegen den Wind fährt. Sein Oberkörper bleibt nahezu unbewegt, Kraft, Ausdauer, Ästhetik pur.