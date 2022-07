Fluchtversuche im Radsport : „Eine Frage des Timings“

Herr Martin, Sie waren über viele Jahre ein Spezialist für beides, für Fluchtversuche, und für die Aufgabe, Ausreißer einzuholen, also erfolgreiche Fluchten zu verhindern. Lassen Sie uns mit der Flucht beginnen. Wie bereitet man sich als Fahrer darauf vor? Was muss zusammenpassen, damit man sagt, okay, heute probiere ich es?

Es gibt zwei unterschiedliche Ziele, die man mit einer Fluchtgruppe verfolgen kann. Einmal will man um den Etappensieg fahren, man rechnet sich also Chancen aus, wenn man in eine Fluchtgruppe geht. Dann gibt es auch Etappen, da ist klar, da kann man machen, was man will, das ist im Prinzip aussichtslos, das Feld wird es nicht zulassen, aber es gibt trotzdem eine schöne Chance, sich über eine gewisse Zeit vorne zu präsentieren. Das gilt in erster Linie für kleinere Mannschaften oder Fahrer, die nicht ganz so stark sind.