Razzia bei Tour-Team : Gegen den Sportsgeist

Harte Beine, schmerzende Muskeln. Der geneigte Sportsfreund kennt dieses Gefühl nach einer längeren Anstrengung. Was er dagegen tut? Mal aussetzen, Füße hochlegen. Schon wird es wieder schön weich. Bei der Tour de France geht das allenfalls zweimal, an den Ruhetagen. Leider wissen wir nicht, was Radprofis in solchen Fällen empfehlen. Sie sind ja selten Apotheker.

Aber offenbar immer noch gute Kundschaft. Im Herbst vergangenen Jahres wurde eine interessante Substanz bei angeblich drei Fahrern des Rennstalls Bahrain-Victorius gefunden – in ihren Haaren. Prompt standen seriösen Ärzten diese zu Berge: Tizanidin? Das ist doch was für Menschen mit Rückenmarks-Verletzungen oder einer Multiplen Sklerose.