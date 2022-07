Radsport-Mythos : Die unglaublichen Geschichten um Alpe d'Huez

Aktualisiert am

1132 Höhenmeter, 21 Kehren hinauf in eine Skistation: Alpe d'Huez ist auch für Freizeitfahrer ein Radsport-Mythos. Sie bringen mitunter Leistungen, die kaum vorstellbar sind.

Tour de France diese Woche. Alpe d’Huez. Was macht diese 21 Kehren hinauf in eine Skistation so besonders? Es sind die Geschichten, die Dramen, die Triumphe, die hier aufgeführt wurden, seit sich die Tour 1953 zum ersten Mal die 1132 Höhenmeter hinaufschlängelte. Es sind die Geschichten der Profis, und es sind die Geschichten der Freizeitfahrer, die auf ihren Spuren hinaufgefahren sind und ihre eigenen Geschichten mitgebracht haben.

Das geht auch mit dem Auto. Ein alter Bekannter erzählt beim Stichwort Alpe d’Huez gern, dass er vor vielen Jahren mit einer Ente hinaufgetuckert ist und wie die Ente an den steilsten Stellen geschnauft hat, dass es ein Graus war, und wie sie dann von einer Gruppe junger Rennfahrer überholt wurden, der französischen Juniorenauswahl, wie sich später herausstellte.

Der Puls orientiert sich Richtung null

Auch auf dem Rennrad kann man Erstaunliches erleben, wie ich Ihnen aus eigener Erfahrung berichten kann. Es ist einige Jahre her, dass ich „La Marmotte“ gefahren bin, eine Radtourenfahrt, 150 Kilometer über die Tour-Berge Glandon, Télégraphe, Galibier und Lautaret, dann das Tal hinunter nach Bourg d’Oisans, und von dort hinauf nach Alpe d’Huez. 5000 Höhenmeter insgesamt.

Ich war mit einem Freund unterwegs, und er war es, der mich in Bourg d’Oisans überredete, den Tag wegen völliger Erschöpfung nicht im Tal zu beenden, sondern oben. Also fuhr ich weiter, in der Annahme, dass der Herzfrequenzmesser nun explodieren würde, doch das Gegenteil trat ein, nicht nur mein Tempo wurde immer langsamer, auch mein Puls, der sich offenbar Richtung null orientierte. Komisches Gefühl. Gesund dürfte das nicht gewesen sein, aber irgendwie bin ich oben angekommen. Mit einer Geschichte im Gepäck.

Ein andermal, zehn Jahre ist es her, da saß ich oben in einem Café mit Blick auf die Straße. Die „Haute Route“ machte in Alpe d’Huez Station, das härteste Etappenrennen für Jedermannradler. Ein paar Hundert Fahrer waren schon vorbeigekommen, 4700 Höhenmeter hatten sie hinter sich gebracht, und nun kam mit der Startnummer 200 noch ein Mann um die Ecke.

Es war, wie ich später erfuhr, Christian Haettich aus Sondernach im Elsass, 51 Jahre alt. Er fuhr mit einem Bein und einem Arm. Als er 15 war, hatte ihn ein Auto auf seinem Moped frontal erwischt. Zwanzig Jahre später begann er Rennrad zu fahren. Ich habe Haettich später in Sondernach besucht, er war gewiss einer der größten Athleten, die ich je getroffen habe. An jenem Tag hatte er sein Rennrad über den Glandon und den Col de la Madeleine nach Alpe d’Huez gekurbelt, mit einem Bein und einem Armstumpf in einer Polsterung am Lenker.

Mehr zum Thema 1/

Ich kann Leistungen von Tour-Stars wie Tadej Pogacar nachvollziehen. Haettichs Leistung ist mir bis heute unbegreiflich.