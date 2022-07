Tour de France : Politts Flucht erfolglos

Viel Quälerei und Herzblut, aber kein Ertrag: Die deutschen Radsport-Hoffnungen müssen trotz eines aufopferungsvollen Kampfes bei der Hitzeschlacht im Zentralmassiv weiter auf den ersehnten ersten Etappensieg bei der 109. Tour de France warten. Einen Tag nach dem verpassten Tageserfolg von Lennard Kämna scheiterte auch der Fluchtversuch seines Teamkollegen Nils Politt von Bora-hansgrohe bei Temperaturen um die 40 Grad. Die 15. Etappe gewann der Belgier Jasper Philipsen nach 202,5 Kilometern von Rodez nach Carcassonne im Massensprint vor Wout van Aert und Mads Pedersen.

Zuvor war der Ausreißversuch des deutschen Meisters Nils Politt mit dem Dänen Mikkel Honoré nach 145 Kilometern beendet worden. „Es war sehr, sehr heiß heute. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen Wasser ich heute getrunken habe. Auf jeden Fall sehr viele“, sagte Politt im Ziel. „Es war brutal. Wenn man bei der Abfahrt einen brennenden Wind auf der Haut spürt, dann weiß man, dass es wirklich heiß ist“, ergänzte Bora-Teamkollege Maximilian Schachmann in der ARD: „Wir haben das Bestmögliche unternommen, es hat leider nicht geklappt. Wir sind mit unserer Fahrweise schon zufrieden. Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir uns im Feld versteckt haben.“ Politt wurde aufgrund seiner starken Leistung zum kämpferischsten Fahrer des Tages gewählt. Vor dem Start hatte bereits festgestanden, dass der Berliner Simon Geschke sein am vergangenen Sonntag erobertes Bergtrikot bis in den letzten Ruhetag der Frankreich-Rundfahrt am Montag tragen wird.

Roglic und Kruijswijk aus dem Rennen

In der Gesamtwertung liegt Jonas Vingegaard weiter 2:22 Minuten vor Titelverteidiger Tadej Pogacar. Für den Dänen lief es aber alles andere als rund. Der Gesamterste wurde in einen Sturz verwickelt, konnte aber zum Feld wieder aufschließen. Dafür war das Rennen für zwei seiner wichtigsten Helfer beendet: Der ursprünglich als Kapitän vorgesehene Slowene Primoz Roglic trat wegen seiner Sturzverletzungen aus der ersten Woche nicht mehr an. Während des Rennens erwischte es dann den früheren niederländischen Tour-Dritten Steven Kruijswijk, der aufgeben musste.

Aufgrund der extremen Hitze wurden am Sonntag während des Rennens verschiedenste Vorkehrungen zum Schutz der Fahrer getroffen. Mit Hilfe der örtlichen Feuerwehrkräfte wurden Wassersprinkler entlang der Strecke aufgestellt, um das Fahrerfeld und die Straßen abzukühlen. Zudem durften die Teamfahrzeuge auf den letzten zehn Kilometern vor dem Ziel Verpflegung reichen. Am Montag legt die Tour den letzten Ruhetag ein, bevor es am Dienstag in die Pyrenäen geht. Am Dienstag stehen 178,5 Kilometer von Carcassonne nach Foix an.