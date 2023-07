Als alle (Radsport-)Welt mit seinem Gegenschlag rechnete, stellte er die Gegenwehr ein. Als alle auf seine Beschleunigung berghoch setzten, war er schon auf Talfahrt. Tadej Pogacar tat am Mittwoch etwas, was er sonst nie tut. Nie tun muss. Weil ihm, der als nahezu Unfehlbarer durch den Jahresrennkalender steuert, eigentlich kein Berg zu steil, kein Tempo zu hoch und keine gegen ihn geschmiedete Allianz im Peloton zu stark ist.

Pogacar kapitulierte, erlebte in seiner Wahrnehmung „einen der schlimmsten Tage auf dem Rad“ und von außen betrachtet die größte Niederlage seiner Karriere. Es waren dramatisch anmutende Szenen am brutalen Anstieg zum Col de la Loze, als der Kapitän des Teams UAE, der Kräfte in seinen Beinen beraubt, mit leerem Blick und offenem, im Wind flatternden Trikot unterwegs war. Quälend langsam, die Tour de France endgültig verlierend gegen seinen Dauerrivalen Jonas Vingegaard. Die blutende Wunde am Knie nach einem unglücklichen Sturz früher an diesem vermaledeiten Tag verstärkte den Symbolcharakter: Tadej Pogacar ist verwundbar.