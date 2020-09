Razzia bei Tour de France : „Ich habe nichts zu verbergen“

Nach einer Razzia beim französischen Radsportteam Arkéa-Samsic noch während der Tour de France und der Aufnahme von Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Marseille hat sich der kolumbianische Teamkapitän Nairo Quintana zu Wort gemeldet. „Die Behörden betraten mein Zimmer und beschlagnahmten völlig legale Vitaminpräparate, obwohl sie den französischen Behörden vielleicht nicht bekannt waren“, hieß es in einer Mitteilung Quintanas in den sozialen Medien am Dienstagabend. Dies sei der Hauptgrund, warum es Zeit braucht, um alles, was passiert ist, aufzuklären. Quintana soll am Wochenende bei der Straßenrad-WM in Imola an den Start gehen.

Am Tag der Königsetappe zum Col de la Loze am vergangenen Mittwoch war der französische Rennstall ins Visier geraten. Im Teamhotel in der Nähe des Wintersportorts Méribel wurden Medien zufolge auch Hinweise auf Doping entdeckt. Ein Arzt und ein Betreuer kamen am Montag in Polizeigewahrsam. Bei Vorermittlungen wird geprüft, ob an den Vorwürfen etwas dran ist. Quintana bekräftigte, dass er vor der Staatsanwaltschaft erschienen sei und alle Fragen „mit gutem Gewissen“ beantwortet habe.

Er sei ein „sauberer“ Fahrer, versicherte Quintana und erklärte, dass „nie eine Doping-Substanz gefunden“ worden sei. „Ich habe nichts zu verbergen und hatte nie etwas zu verbergen“, betonte Quintana: „Ich war in meinem ganzen Sportlerleben immer ein sauberer Fahrer.“ Französischen Medienberichten zufolge steht unter anderem Dayer Quintana – wie sein Bruder Nairo in Diensten des französischen Teams – im Fokus der Ermittlungen.

Der Arzt und der Betreuer bleiben zunächst im Polizeigewahrsam. Es gebe weiter Vernehmungen, teilte die Staatsanwaltschaft Marseille am späten Dienstagabend mit. Nach der Razzia ermittelt die Staatsanwaltschaft der südfranzösischen Hafenstadt wegen des Verdachts „der Verabreichung und Verschreibung einer verbotenen Substanz oder verbotenen Methode an einen Sportler ohne medizinische Begründung“. Es drohen maximale Strafen von fünf Jahren Haft und Geldbußen von 75.000 Euro, so die Ermittler.

Fahrer des Teams seien bereits am Montag angehört worden, teilte die Staatsanwältin Dominique Laurens weiter mit, nannte aber keine Namen. Es gebe unter anderem den Verdacht des Transports und des unerlaubten Besitzes von giftigen Substanzen. Laurens kündigte weitere Vernehmungen an, ließ aber offen, wen diese betreffen.