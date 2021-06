Stürze bei Tour de France : „Sonst wird es Tote geben“

Unter dem Brennglas Tour de France ringt der Radsport mal wieder mit der Frage, wo Spektakel wie Show aufhören und wo Übermut und Waghalsigkeit beginnen. Wo für die Rennfahrer Berufsrisiko übergeht in ernste Gefahr für Leib und sogar Leben. „Wir müssen Dinge ändern, sonst wird es eines Tages Tote geben“, behauptet Marc Madiot.

Der Franzose kennt die Tour als Rennfahrer und ist nun zum 25. Mal als Chef der Mannschaft Groupama-FDJ dabei. Madiot gehörte zu den lautesten Stimmen nach der chaotischen Etappe am Montag in der wieder aufgeflammten Sicherheitsdebatte, die so alt ist wie der moderne Radsport selbst. Die diesjährige Tour hat an ihren ersten Tagen – bei der vierten Etappe, von Redon nach Fougères, die der 36 Jahre alte Mark Cavendish im Sprint gewann, ging es ohne Unfälle zu – eine Kaskade an Stürzen erlebt.