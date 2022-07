Aktualisiert am

Kämna knapp an Gelb vorbei

Deutscher bei Tour de France : Kämna knapp an Gelb vorbei

Mit mehr als neun Minuten Rückstand war Lennard Kämna in die erste Alpenetappe gestartet. Am Ende fehlen nur elf Sekunden für den ganz großen Coup. Er trägt die Tragik mit Fassung.

Es scheint so, als würde er bei seinen diesjährigen Fahrten durch Frankreich stets eine Portion Pech und etwas Tragik auf dem Gepäckträger mitführen. Lennard Kämna hat am Dienstagnachmittag Momente bangen Wartens im Ziel verbracht. Mit einem Handtuch um den Hals nach einem von den Temperaturen und vom Rennverlauf heißen Tag schaute er die Zielgerade in Megeve hinunter.

Wann würde das Feld in Sichtweite kommen, wann er, Tadej Pogacar im Gelben Trikot? Mit mehr als neun Minuten Rückstand auf den Titelverteidiger war Kämna auf die erste Alpenetappe gegangen – im Ziel waren es schließlich nur noch elf Sekunden.