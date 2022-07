Fußball und Tour de France : Erst schockverliebt – dann der große Schock

Die Tour de France der Männer 2022 ist Geschichte. Waren anstrengende Wochen. Selbst wenn man nur mit dem Auto hinterherfuhr, fühlte man sich am Abend reif für eine Massage. War aber nicht vorgesehen im Spesenplan. Also habe ich im Hotel auch mal den Fernseher angemacht. Was sah ich? Fußball-EM der Frauen. Viertelfinale Frankreich – Niederlande. Verlängerung, und was soll ich sagen: schockverliebt.

Was für ein wunderschöner Fußball, den die Französinnen spielten. Schnell, brillant, phantasievoll. Gewinnen gegen Holland. Verlieren dann gegen Deutschland, das sehe ich daheim. Lese und verstehe, dass diese EM der Durchbruch ist für den Fußball der Frauen, der lange belächelt war, dann geduldet, dann respektiert, jetzt bewundert.

Für manche eine Nummer zu groß

Es war die Woche der Frauen. Nicht nur im Fußball. Nach der Tour de France der Männer kam die Tour der Frauen. Acht Etappen mit Start am Eiffelturm. Eine echte Tour de France. Vollgas-Radeln. Habe ich mir auch im Fernsehen angesehen, klar. Die zweite Etappe, die werde ich nicht vergessen. Nicht schockverliebt, sondern nur: Schock.

Welch ein fürchterlicher Sturz! Bei Tempo 65 auf der Landstraße ein Crash mitten im Feld. Fahrerinnen gingen zu Boden, man kennt solche Situationen. Diesmal aber wurde alles viel schlimmer. Vier Sekunden nach dem Sturz raste die Australierin Nicole Frain ungebremst in den Trümmerhaufen, traf die am Boden liegende italienische Weltklassefahrerin Marta Cavalli. Ein Horror. Warum hatte Frain nicht gebremst? Wie konnte sie versuchen, sich einen Weg durch die Räder und Leiber zu bahnen? Sie habe es nicht gesehen, riefen die Kommentatoren. Welch ein Unsinn! Das sieht eine gute Rennfahrerin, das hört sie. Vier Sekunden Zeit – und bremst nicht.

Dafür gibt es nur eine Erklärung. Für Nicole Frain, eine von 144 Teilnehmerinnen, ist eine solche Tour eine Nummer zu groß. Ein Blick in die Statistik zeigt: In den vier Jahren, in denen sie Profirennen fährt, kam sie bei meist kleineren Rennen auf 3839 Rennkilometer. Das reicht nicht. Marta Cavalli, die weiß, wie man Rennen fährt, hat in ihrer Profikarriere 22.588 meist schwere Rennkilometer abgespult. Wenn man im Fußball den Ball nicht trifft, wenn man überfordert ist, ist das kein Problem. Im Radsport aber ist es lebensgefährlich.

Marta Cavalli hatte Glück, ihre Verletzungen werden wohl ausheilen. Aber sie hätte auch tot sein können. Bei der Tour, sagte die Schweizerin Marlen Reusser nach ihrem Sieg bei der vierten Etappe, seien Fahrerinnen am Start, bei denen man sich die Frage stelle, warum sie dabei seien. Bei Nicole Frain stellt sich mir zusätzlich die Frage, warum sie immer noch dabei ist. Learning by doing? Da ist sie völlig falsch bei der Tour de France.