Cavendishs Anfahrer Morkov : Der größte Künstler

Aktualisiert am

Mark Cavendish hat mit 34 Etappensiegen bei der Tour de France Eddy Merckx eingeholt, den Größten aller Radler. Marc Cavendish hat den Sprint der 13. Etappe in Carcassonne gewonnen. Mark Cavendish. Mark Cavendish. Mark Cavendish. Warum hat er gewonnen?

Weil er ein Supersprinter ist. Aber davon gibt es eine ganze Reihe. Das würde nicht reichen, um 34 Etappensiege zu erringen. Und das hätte auch nicht gereicht, um in Carcassonne zu gewinnen.

So wie ein einzelner Fußballspieler, und hieße er Maradona, kein Fußballspiel gewinnen kann, so kann ein einzelner Sprinter, und heißt er Cavendish, keinen Sprint gewinnen. Dazu braucht er einen Zug von Helfern, vor allem braucht er einen Fahrer wie Michael Morkov. Der Däne, 36 Jahre alt, ist der Leadout-Man in Cavendishs Team Deceuninck-Quick Step, der letzte Anfahrer für den Sprinterstar.