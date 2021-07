„Alternative“ Tour de France : Als „Bikepacker“ mit Champagner auf dem Champs-Élysée

Im Laternenschein der Champs-Élysées, als das erste Licht des Tages die Dunkelheit der Nacht über Frankreichs Hauptstadt vertrieb, stand Lachlan Morton barfuß am Pariser Prachtboulevard und setzte zur Champagnerdusche an. Ein kräftiger Schluck, ein stolzes Lächeln – das Abenteuer seines Lebens war vollbracht.

Als Hommage an die Anfangstage des organisierten Radsports war der Profi vom Team EF Education Nippo die Tour als ganzes nachgefahren. Alleine, ohne Hotels, mit Gepäck am Rad, als sein eigener Mechaniker, ohne Ruhetage, ohne Transfers. Es ist eine Anlehnung an die erste Auflage 1903. „Diese Ära war aufregend. Der Tour-Direktor wollte damals, dass nur ein Fahrer das Ziel erreicht“, sagte Morton vor dem Start. „Ich weiß, dass es ein großes Vorhaben ist. Und ich bin nicht mal sicher, ob es überhaupt möglich ist.“ Genau das hat er an diesem lauen Morgen in Paris bewiesen.

Auf seiner letzten Etappe bewältigte Morton ganze 576 Kilometer am Stück. Durch die Nacht dem Ziel entgegen, die Müdigkeit ignorierend. Es war die letzte Verneigung vor den Pionieren der Grand Boucle zu Beginn des 20. Jahrhunderts. „Das ist eine unvorstellbare Leistung. So unvorstellbar unbequem. Aber Lachy hat sich in einer Art und Weise gewehrt, wie es wohl nur wenige getan hätten. Schlaf gut, mein Freund. Chapeau“, twitterte sein Teamchef Jonathan Vaughters. Sein Rennstall schrieb: „Chapeau, Lachlan. Vielen Dank, dass Du uns auf dieses Abenteuer mitgenommen hast.“ Teamchef Vaughters hatte schon zu Beginn von Mortons irrer Tour gescherzt: „Die Therapie hat offenbar nicht geholfen.“

Eigentlich hätte der 29-Jährige Paris am Tag des regulären Tour-Finals am Sonntag erreichen wollen. Für 5510 Kilometer und über 65.000 Höhenmeter brauchte er aber letztlich lediglich 18 Tage, 220 Stunden im Sattel. Morton kämpfte sich in zurechtgeschnittenen Sandalen über die Alpen, bewältigte den Mont Ventoux, überwand in den Pyrenäen die Erschöpfung und fuhr auch die Transfers zwischen den Etappen selbst. Damit kamen 2000 Kilometer mehr als bei den Profis auf seinen Tacho.

Die Anstrengungen sollten sich auszahlen, nicht nur für Morton. Mit der Aktion sammelte er im Vorbeifahren Spenden in Höhe von über 420.000 Euro für die Hilfsorganisation World Bicycle Relief.

Morton bleiben Erinnerungen fürs Leben. Der Rad-Romantiker war als „Bikepacker“ unterwegs. Er stoppte in Cafés zum Mittagessen. Sein Abendessen kam meistens aus der Dose, aufgewärmt mit einem kleinen Campingkocher nach mehreren Hundert Kilometern am Ende eines Tages. So lernte er Land und Leute auf eine einzigartige Weise kennen. Und es waren Momente wie diese: In einer klaren Nacht spulte Morton Kilometer ab und schaute in den Himmel. Der Anblick war faszinierend und verwirrend zugleich. „Ich dachte, es kann doch unmöglich so viele Sterne geben. In meinem Kopf verwandelte sich der Himmel in eine künstliche Zimmerdecke“, sagte Morton: „Da hatte ich das Gefühl, dass nun der Punkt gekommen ist, an dem ich den Verstand verliere.“

Die Extreme für Körper und Geist reizten ihn schon immer. Morton ist auf den Schotterpisten dieser Welt zu Hause, fuhr mit seinem Bruder quer durch Australien und die Rocky Mountains. Nun die „Alt Tour“.

„Diese Aktion war schon lange mein Traum“, sagte Morton: „Eigentlich wollte ich sie beim Giro 2020 durchziehen – den musste ich aber selber bestreiten.“ Die Tour de France ist er noch nie gefahren. Seit dem Tour-Start vor mehr als zwei Wochen in Brest hat er jedoch Erfahrungen gesammelt, um die ihn manch ein Kollege im Peloton beneiden dürfte.