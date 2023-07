Aktualisiert am

Furiose Soloritte, Stärke am Berg, zwei Etappensiege: Ricarda Bauernfeind und Liane Lippert zeigen bei der Tour de France Femmes, wie die deutsche Radsportzukunft aussehen könnte.

Glücklich, aber auch erschöpft erreichte Ricarda Bauernfeind den Zielstrich der Tour de France Femmes in Pau. Voller Neugier ging ihr Blick zur großen Leinwand im Zielbereich. Hatte sie im abschließenden Zeitfahren der Rundfahrt ihren neunten Platz in der Gesamtwertung verteidigt? Ja, sie hatte. Erleichterung machte sich in ihrem Gesicht breit. „Ich glaube, die Tour lief mehr als perfekt. Ich habe mehr erreicht, als ich mir jemals erträumt hätte“, sprudelt es aus ihr heraus.

Bauernfeind übertraf mit ihrer Darbietung bei dieser Tour tatsächlich jegliche Erwartung. In erster Linie lag dies an ihrem Etappensieg auf dem fünften Tagesabschnitt. Sie errang ihn mit einem furiosen Soloritt. Einen Teil der Meriten dafür gab sie bescheiden ihrem sportlichen Leiter Magnus Backstedt vom Rennstall Canyon SRAM ab. Denn der Schwede, in seiner aktiven Zeit selbst Etappensieger bei der Tour de France sowie Gewinner des Kopfsteinpflasterklassikers Paris – Roubaix, hatte tatsächlich während des Rennens die Idee dafür entwickelt.