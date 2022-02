Rückzug aus dem Profitennis : Peng Shuai bestreitet sexuelle Nötigung durch Vizepremier

Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai bestreitet, den ehemaligen Vizepremier Zhang Gaoli der sexuellen Nötigung beschuldigt zu haben. In einem Interview mit der französischen Zeitung „L'Equipe“ sagte sie am Sonntag, dass sie nie jemanden eines sexuellen Übergriffs beschuldigt habe und dass sie ihren Social-Media-Beitrag vom November, der eine solche Behauptung zu enthalten schien, gelöscht habe. Gleichzeitig gab sie ihren Rückzug aus dem Profitennis bekannt. Es sei unwahrscheinlich, dass sie aufgrund ihres Alters und der langen Trainingspause noch mal antrete, sagte die 36-Jährige.

Der Fall Peng sorgte international für Irritationen: Die ehemalige Weltranglistenerste im Doppel hatte am 2. November über eine chinesische Internet-Plattform erklärt, Zhang habe sie zum Sex gezwungen. Danach verschwand die 36-Jährige zunächst von der Bildfläche. Am 21. November wurde dann ein virtuelles Gespräch der Tennisspielerin mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, veröffentlicht, in dem sie angab, dass es ihr gut gehe und sie sich in Sicherheit befinde.

Seit der Veröffentlichung der Vorwürfe sexuellen Missbrauchs im November äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler sich besorgt um das Wohlergehen des chinesischen Sportstars. Der „L'Équipe“ sagte sie nun: „Ich habe niemals gesagt, dass irgendwer mich irgendwie sexuell belästigt hat.“

Sie sei auch niemals verschwunden gewesen, „jeder konnte mich sehen“, sagte die einstige Weltranglisten-Erste im Doppel. Während der Olympischen Winterspiele in Peking wolle sie sich noch einige Wettbewerbe anschauen, am Samstag sei sie beim Curling gewesen.