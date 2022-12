Telekom Baskets Bonn : Der Einbruch in die Phalanx der großen Klubs

Zwischen 2005 und 2017 gewann Brose Bamberg neun deutsche Meisterschaften im Basketball. Sieben dieser Titel errangen die Oberfranken zwischen 2010 und 2017, als es lediglich dem FC Bayern München 2014 gelang, diese Serie zu durchbrechen. Seit 2018 dominieren aber die finanziell und personell fast unantastbaren Euroleague-Teilnehmer Alba Berlin und Bayern München die Bundesliga. Mit Ausnahme des Finalturniers 2020, das aufgrund der Pandemie mit geändertem Modus ausgetragen wurde, standen sich seitdem immer diese beiden Mannschaften in der letzten Play-off-Serie gegenüber. Auch in dieser Saison spricht vieles dafür, dass es wieder zu diesem Finale kommt.

In Bamberg hat man das (finanzielle) Wettrennen um die Spitze 2018 bewusst aufgegeben, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Euroleague trotz der Erfolge deutlich mehr Interesse an den Großstädten München und Berlin zeigte. Immer wieder wiesen die Verantwortlichen der europäischen Königsklasse auf die infrastrukturellen Probleme (Flughafenanbindung, Größe der Stadt, Größe und Modernität der Arena) der Bamberger hin und machten deutlich, dass ein permanentes Teilnahmerecht nicht möglich sei.

Oberfränkischer Krisengipfel an Weihnachten

Mittlerweile steht fest, dass Hauptsponsor Brose nicht nur als Alleingesellschafter aussteigen, sondern alle seine Anteile abgeben wird. Als Sponsor soll der Automobilzulieferer aber erhalten bleiben. Man kann davon ausgehen, dass das Unternehmen zukünftig einen siebenstelligen Betrag beisteuern wird. Das wird aber für eine Rückkehr in die glorreichen Zeiten nicht ausreichen. Aktuell sind die Bamberger nur 15. in der Tabelle und treten am Montag (20.30 Uhr bei Sport1 und DAZN) zum oberfränkischen Krisengipfel beim Schlusslicht Bayreuth an. Oren Amiel, der sechste Trainer seit der Trennung von Andrea Trinchieri 2018, ist bereits angezählt.

Derzeit gibt es nur einen Klub, der in die Phalanx der Münchner und Berliner einbrechen könnte. Die Telekom Baskets Bonn sind seit der Verpflichtung von Tuomas Iisalo den Platzhirschen auf die Pelle gerückt, obwohl sie mit einem deutlich kleineren Budget operieren. Der finnische Coach führte die Rheinländer in der vergangenen Saison bis in Halbfinale, wo sie im fünften und entscheidenden Spiel zur Pause noch gegen die Münchner führten.

Trotz Abgängen an der Tabellenspitze

Auch in dieser Spielzeit zeigen die Bonner, dass sie mit den Favoriten mithalten können. Mit neun Siegen und nur einer Niederlage nehmen sie die Tabellenspitze vor den Berlinern, die mit der gleichen Bilanz aufwarten, und den Bayern ein. Im Pokal unterlag Bonn nur knapp in der Hauptstadt, in der Liga besiegte das Team München.

Es war allerdings nicht absehbar, dass es nach der erfolgreichen vergangenen Saison so weitergehen würde. Die Mannschaft musste Abgänge verkraften, an der Spitze den wertvollsten Spieler der Liga. Parker Jackson-Cartwright wechselte zum französischen Euroleague-Klub Asvel Villeurbanne, aber sein Nachfolger TJ Shorts hat bereits bewiesen, dass er die Lücke mehr als füllen kann.

Hoffen auf Verbleib von Shorts und Iisalo

Der nur 1,75 Meter große Amerikaner ist defensiv stärker als sein Vorgänger, verfügt über eine bessere Wurfauswahl und wirkt physisch und mental stabiler. Obwohl die Mannschaft national und international (im drittbesten Wettbewerb, der Basketball Champions League) herausragende Leistungen abruft, ziehen erste Wolken am Horizont auf. Shorts spielt so gut, dass er wie zuvor Jackson-Cartwright nicht zu halten sein dürfte. Iisalos Vertrag läuft am Saisonende ebenfalls aus. Die Begehrlichkeiten, die der 40-Jährige in Europa geweckt hat, sind zu groß, um eine Vertragsverlängerung realistisch erscheinen zu lassen.

Die Bonner hoffen darauf, dass der Finne aus familiären Gründen bleiben könnte. Aber für den ehrgeizigen Iisalo müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen. Der Umfang des zukünftigen Etats ist aber noch nicht geklärt. Die Deutsche Telekom hat zwar die Partnerschaft mit den Telekom Baskets vorzeitig um drei weitere Jahre bis einschließlich 30. Juni 2025 verlängert, aber der neue Sponsoringvertrag beinhaltet auch die Freigabe der Namensrechte am Bonner Bundesliga-Klub vom 1. Juli 2022 an. Die jährliche Sponsoringsumme der Telekom wird über den Vertragszeitraum kontinuierlich reduziert, soll aber auch in der Saison 2024/25 noch siebenstellig sein.

Bonn sucht also einen neuen Hauptsponsor. Sollte hier ein Unternehmen gefunden werden, das bereit ist, sich finanziell stark einzubringen, könnten die Rheinländer sich mittelfristig als dritte Kraft etablieren. Sportlich sind sie voll auf Kurs. In der Hauptrunde profitieren sie aber auch davon, dass Berlin und München durch die Euroleague-Teilnahme hochbelastet sind. Die Kader der Favoriten sind aber so tief, dass es fraglich ist, ob den Bonnern in den Play-offs der große Wurf gelingen kann.

Der Autor war zweimal Trainer des Jahres in Deutschland.