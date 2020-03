Streit um Frauenfußball : Amerikanischer Fußball-Verbandschef tritt zurück

Der amerikanische Fußball-Verbandschef Carlos Cordeiro ist nach umstrittenen Erklärungen in Gleichstellungsfragen zu Frauen zurückgetreten. Der 64 Jahre alte Cordeiro trat am Donnerstag ab und beförderte zugleich die bisherige Vizepräsidentin Cindy Parlow Cone als erste Frau an die Spitze des Verbandes. „Mir ist klar geworden, dass das Beste derzeit eine neue Richtung ist“, erklärte Cordeiro, der 2018 Verbandsboss geworden war.

Anlass des Rücktritts ist ein Schreiben in der juristischen Auseinandersetzung mit dem Frauen-Nationalteam um Superstar Megan Rapinoe, das genauso wie die Männer-Auswahl entlohnt werden will. In einem Schriftsatz ans Gericht argumentierte die Verbandsseite jüngst, dass Spielerinnen körperlich zu weniger in der Lage seien und auch weniger Verantwortung tragen würden als Spieler. Cordeiro bedauerte diese Aussagen in seinem Statement zum Rücktritt ausdrücklich. „Ich hatte nicht die Gelegenheit, den Schriftsatz in Gänze zu lesen bevor sie eingereicht worden war und ich übernehme die Verantwortung dafür, es nicht getan zu haben“, schrieb Cordeiro. Sonst hätte er die Sprache beanstanden müssen. Im Schlusssatz sagte er dann: „Ich hoffe, dass unsere bemerkenswerten Fußballerinnen immer mit Würde, Respekt und der Bewunderung behandelt werden, die sie verdienen.“

Die amerikanischen Frauen haben die beiden jüngsten Fußball-Weltmeisterschaften 2015 und 2019 gewonnen. Gerade beim Siegeszug in Frankreich im vergangenen Sommer erregten die Amerikanerinnen großes Aufsehen besonders in ihrem Heimatland durch ihre Spiele, aber auch durch ihr Auftreten abseits des Rasens.

Megan Rapinoe wurde als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet und sorgte durch ihre zahlreichen politischen Statements zu Diskriminierung, Präsident Donald Trump oder auch insbesondere zur Gleichbezahlung von Fußballspielerinnen für große Aufmerksamkeit. Rapinoe war es nun auch, die den öffentlichen Druck auf Cordeiro in den vergangenen Tagen erhöht hat. Sie warf dem Verband Sexismus vor.

Vor dem abschließenden Spiel gegen Japan beim „She believes“-Cup, einem Einladungsturnier des amerikanischen Verbands, das die Amerikanerinnen trotz der Diskussionen um die Klageschrift gewannen, demonstrierten die Spielerinnen auf ihre Weise. Bei den Nationalhymnen trugen sie ihre Trikot verkehrt herum. So war das Wappen des amerikanischen Verbands US Soccer nicht zu sehen. Zum Anpfiff wendeten sie das Shirt wieder.