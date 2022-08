Deutsche Springreiterin : Wargers bleibt immer locker im Sattel

Aktualisiert am

Springreiterin Jana Wargers will bei der WM vorne mitmischen. Warum auch nicht? Schon früher übertrumpfte sie sämtliche große Meister. Die Ruhe und das passende Pferd dafür hat sie ohnehin.

Der Anfang war schon mal „atemberaubend“, fand Jana Wargers. Ihren ersten Einsatz für Deutschland bei einer Weltmeisterschaft im Springreiten hat sie am Mittwoch aber auch mit Bravour gemeistert. Im Zeitspringen, wo es darum geht, sich im Parcours zu beeilen, aber es mit dem Risiko nicht zu übertreiben, blieben sie und ihr Holsteiner Hengst Limbridge fehlerfrei. Von den Schnellsten trennte sie mit ihren 87,23 Sekunden noch ein kleines Stück.

Evi Simeoni Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Aber die Weltmeisterschaften von Herning sind noch lang: An diesem Donnerstag geht es auf die erste Runde im Nationenpreis, am Freitag bis gegen Mitternacht über die zweite – erst dann stehen die Gewinner der Mannschaftsmedaillen fest. Am Sonntag folgt das Einzel-Finale. Aber für den Anfang hat die 30 Jahre alte Amazone gezeigt, dass sie sich mit ihrem sprunggewaltigen Hengst viel vorgenommen hat. „Es wäre wunderbar, wenn wir vorne mitmischen könnten.“