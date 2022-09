Eklat bei Weltmeisterschaft : Iranischer Ringer tritt nicht gegen Israeli an

Der Israel-Hass der Islamischen Republik Iran hat Übergewicht. Amir Mohammad Jasdani, als ein Favorit in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm zur Weltmeisterschaft der Freistilringer nach Belgrad gereist, durfte am Donnerstag in der serbischen Hauptstadt nicht gegen den israelischen Ringer Josh Finesilver antreten. Offiziell, weil er beim Wiegen 300 Gramm zu viel auf die Waage brachte, inoffiziell auf Grund der iranischen Doktrin, den eigenen Sportlern Wettkämpfe gegen israelische Athleten zu untersagen, um so das Existenzrecht Israels zu negieren.

Der Internationale Ringer-Verband UWW unter der Führung des Serben Nenad Lalović ist einer von vielen internationalen Sportverbänden, die den iranischen Verband gewähren, obwohl die Doktrin seit vier Jahrzehnten geübte Praxis und Kämpfe zwischen iranischen und israelischen Sportlern verhindert.

Mollaei verließ sein Heimatland

Nennenswerte Ausnahme ist der Internationale Judo-Verband IJF, der die Iraner auf Grund der Weigerung, gegen israelische Sportler anzutreten, für vier Jahre ausgeschlossen hat. Die Suspendierung hatte das Internationale Sportschiedsgericht CAS in einem Schiedsspruch vom 1. September bestätigt.

Hintergrund des Ausschlusses ist der Druck, den iranische Funktionäre und Sicherheitsorgane auf den Judoka Saeid Mollaei ausgeübt hatten, als dieser bei der Weltmeisterschaft im August 2019 in Tokio gegen den Israeli Sagi Muki antreten wollte. Mollaei verließ sein Heimatland daraufhin und kämpft inzwischen für Aserbaidschan.

Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Thomas Bach hatte in der Folge und auf die Frage, warum das IOC Iran nicht ausschließe, auf einen Brief des nationalen olympischen Komitees Irans verwiesen, in dem dieses und der damalige Sportminister Irans zugesichert haben, künftig den Regeln der Olympischen Charta umfänglich zu folgen.

Zugleich hat die maßgebliche Machtinstanz in Teheran, der oberste geistliche Führer Ajatollah Ali Khamenei nie einen Zweifel daran gelassen, dass der iranische Sport der Anti-Israel-Doktrin zu folgen habe. 2017 hatte dem Nachwuchsringer Alireza Karimi ausgezeichnet und ihm „göttliche Belohnung“ versprochen, als er dieser auf einen Kampf gegen einen israelischen Gegner bei einer Junioren-Weltmeisterschaft verzichten musste.

Der 21 Jahre alte Jasdani, jüngster Weltklasseringer aus einer der namhaftesten Ringer-Familien Irans, war im vergangenen Jahr in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm Zweiter bei den Weltmeisterschaften in Oslo geworden. Am Montag war er mit dem iranischen WM-Team Richtung Belgrad aufgebrochen, am Mittwoch, nach der Auslosung des Kampfes gegen Finesilver, berichteten iranische Medien plötzlich von „Knieproblemen“. Am Donnerstag machte das Übergewicht den Wettkampf unmöglich.

Der Weltverband hatte Jasdani auf dem UWW-YouTube-Kanal im Sommer als „nächsten großen Superstar“ des Ringens vorgestellt worden. Es ist davon auszugehen, dass er nun, wie andere verhinderte Ringer vor ihm, von den Machthabern in Teheran für eine Haltung ausgezeichnet werden wird, die ihm aufgezwungen wird. Im UWW-Videointerview hatte er davon gesprochen, dass er die amerikanische Art zu ringen, vorbildlich finde und er „gerne mehr wie sie“ ringen würde.

Josh Finesilver, gegen den er nun in Belgrad nicht antreten durfte, ist in Colorado geboren und ringt in den Vereinigten Staaten für die Duke University. Jasdani hatte in einem anderen UWW-Video aus diesem Frühjahr auf die Frage, wo vor er Angst habe, geantwortet: „Vor engen, dunklen Räumen. Davor, im Fahrstuhl stecken zu bleiben.“ Den besten Rat, den er je bekommen habe, sei, den „eigenen Weg zu gehen“ und „selbst zu denken“.