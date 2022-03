Putin und der Weltsport : Die innige Beziehung zum Kreml-Herrscher

Am Mittwoch, das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hatte gerade bekannt gegeben, dass russische und belarussische Sportler bei den Paralympics in Peking unter neutraler Flagge starten dürfen, sagte Thomas Bach in einer Telefonschalte mit Journalisten einiger Nachrichtenagenturen, er habe mit Wladimir Putin seit Jahren nicht mehr gesprochen.

Christoph Becker Sportredakteur. Folgen Ich folge



Zwei Tage zuvor, am Montag, hatte das Internationale Olympische Komitee, dessen Präsident Bach seit achteinhalb Jahren ist, russischen und belarussischen Paralympiern die Brücke zu den Spielen in Peking gebaut. Den Angriffen zum Trotz, die diese Woche ukrainische Sportler das Leben kosteten. Der Tatsache zum Trotz, dass in Kiew ein Olympiasieger von 1996, Wladimir Klitschko, seinem Bruder Vitali, Kiews Bürgermeister, dabei hilft, Widerstand und Kriegsalltag einer Dreimillionenmetropole zu organisieren.

Krieg in der Ukraine Aktuelle Informationen, Grafiken und Bilder zum Angriff auf die Ukraine finden Sie auf unserer Sonderseite ZUR SONDERSEITE

Im Angesicht des Angriffskriegs jenes Mannes, der seit 15 Jahren Gastgeber, Geldgeber und Strippenzieher des Weltsports ist: Wladimir Putin. Des Mannes, mit dem Bach nun seit Jahren nicht gesprochen haben will. Aber gefeiert, geplaudert und angestoßen hat in Sotschi 2014, mit Schaumwein. Und bei einer Kaffeerunde, bei der Fotos entstanden, die bei Betrachtern damals ein starkes Unwohlsein entstehen ließen angesichts der Jacobs-Krönung-Werbe-Idylle, die Bach und Putin da ausstrahlten.

Blatter, Bach und der 2022er Putin

Putin hatte den Sportfunktionären den Hof gemacht, hatte sie umgarnt, umschmeichelt, gekauft, nachdem er, als Ministerpräsident, 1999 das erste Mal mit der militärischen Eroberung Grosnyjs für unzählige zivile Kriegsopfer verantwortlich war. Die Funktionäre ließen sich dankbar auf ihn ein, spätestens ab 2007, als er in Guatemala die Winterspiele nach Sotschi holte. 2010 landete er in Zürich, als die FIFA ihm die Weltmeisterschaft 2018 angedient hatte.

Joseph Blatter, damals Präsident des Internationalen Fußball-Verbandes, schrieb nun in der „Weltwoche“, Putin sei nicht mehr „der gleiche Mann“ wie jener, mit dem er ein „sehr freundschaftliches“ Verhältnis gepflegt habe. Mit dem 2022er Putin will er so wenig zu tun haben wie Bach.

Mehr zum Thema 1/

Dabei war, ist und bleibt Putin Putin. Der Mann, dem sie ihre Veranstaltungen mit Freude angedient haben. Der 2007 seine Spiele bekam und 2008, während Olympia in Peking, Krieg führte und Georgien Südossetien raubte. Der Putin, der Bach auf dem Handy anrief, just, nachdem der Deutsche 2013 zum IOC-Präsidenten gewählt worden war. Der Putin, der die Krim annektierte, zwischen Olympia und Paralympics 2014, ohne Sanktion des IOC oder der FIFA.

Der Präsident, dessen Staat morden ließ, bevor die Raketen in Kiew, Charkiw und Mariupol einschlugen, zum Beispiel im Tiergarten mitten in Berlin. Der Putin, der in Syrien bombardieren ließ, um Baschar al-Assad im Amt zu halten. Der Putin, dessen Staat Sportler dopte und die Welt betrog, zu Russlands Ruhm, in dessen Auftrag Kinder wie am Fließband und ohne Rücksicht auf ihre physische und psychische Gesundheit Medaillen liefern sollen, zum Beispiel im Eiskunstlaufen. Der Putin, für den der Sport elementarer Bestandteil seiner Politik ist. Dessen Politik zu jeder Zeit die Menschlichkeit kalt verachtet hat.