Herr Klitschko, das Internationale Olympische Komitee (IOC) will Russen und Belarussen wieder zulassen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, aber auch für internationale Wettbewerbe, und zwar, weil die Qualifikationen in den nächsten Wochen beginnen, so schnell wie möglich. Was halten Sie davon?

Thomas Bach spricht die ganze Zeit von der „Neutralität“ des IOC. Tatsache ist, dass Thomas Bach nicht neutral ist. Er vertritt eher die russischen Interessen als die olympischen Werte. Er kann sich nicht unter eine weiße Flagge stellen. Sport, Wirtschaft und Politik haben wahnsinnig viel zu tun miteinander. Vor allem Olympische Spiele sind schon immer Teil der Politik gewesen. Immer. Wenn wir schon über die Farben sprechen, über die weiße, neutrale Flagge: Es gibt im Deutschen einen guten Satz: ,Man muss Farbe bekennen.‘