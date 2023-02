Herr Klitschko, das Internationale Olympische Komitee (IOC) will Russen und Belarussen wieder zulassen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris, aber auch für internationale Wettbewerbe, und zwar, weil die Qualifikationen in den nächsten Wochen beginnen, so schnell wie möglich. Was halten Sie davon?

Thomas Bach spricht die ganze Zeit von der „Neutralität“ des IOC. Tatsache ist, dass Thomas Bach nicht neutral ist. Er vertritt eher die russischen Interessen als die olympischen Werte. Er kann sich nicht unter eine weiße Flagge stellen. Sport, Wirtschaft und Politik haben wahnsinnig viel zu tun miteinander. Vor allem Olympische Spiele sind schon immer Teil der Politik gewesen. Immer. Wenn wir schon über die Farben sprechen, über die weiße, neutrale Flagge: Es gibt im Deutschen einen guten Satz: ,Man muss Farbe bekennen.‘

Russische und belarussische Athleten dürfen nicht zugelassen werden?

Ja. Es geht nicht um einen kleinen Konflikt. Das ist ein Krieg, der nicht nur die Ukraine betrifft. Wenn die Ukraine fällt, fallen auch andere Länder. Es würde andere anstiften, Länder anzugreifen und Grenzen zu verändern. Die russische Propaganda, die russische Erklärung für den Krieg, die vielen Zeichen wie das „Z“ – das ist Faschismus. Er lässt sich am Hass auf andere Nationen erkennen und am Verhalten intern, in Russland.

Es geht um die „Auslöschung“ der Ukraine. Genau das macht Russland in der Ukraine. Museen, Gedenkstätten, Universitäten, Schulen werden einfach zerstört. Mehr als 800.000 Kinder wurden seit 2014, seit Anfang des Krieges verschleppt. Die Kinder wurden ohne Zustimmung der Eltern deportiert. Und dann indoktriniert, vor allem „russifiziert“. Der Zweck dieser Deportationen besteht darin, die ukrainische Kultur anzugreifen und ihre Weitergabe zu verhindern. Dies hat einen starken völkermörderischen Charakter.

Und für Sie ist die Vorstellung unerträglich, dass russische Sportler bei Olympia . . .

. . . deswegen komme ich zurück auf Bach. Deshalb habe ich eine Videobotschaft gemacht, dass er bitte Farbe bekennt und bitte die richtige Entscheidung trifft, bevor es zu spät ist.

Sie haben in dem Video gesagt, Thomas Bach mache sich zum Komplizen, falls die russischen Sportler wieder zugelassen werden.

Da gibt es kein Wenn und Aber. Er vertritt leider nicht die olympische Werte, sondern den Aggressor. Er unterstützt die Propaganda, russische Athleten, die Angehörige des russischen Verteidigungsministeriums sind und an den Internationalen Militärmeisterschaften teilgenommen haben. Die sind aber auch bei den Olympischen Winterspielen angetreten und sollen nun bei den nächsten Sommerspielen antreten. Die russische Propaganda nutzt das.

Wahrscheinlich bringen russische Sportler Ukrainer aktuell um, aber dann wechseln sie halt die Beschäftigung. Sie kennen den Spruch: ,Der Wolf im Schafspelz‘. Wir Ukrainer kennen den Wolf seit 2014. Aber die sogenannte freie Welt hat viel zu lange gezögert. Seit 2014 fragen wir: Welche Konsequenzen hatte die Annexion der Krim durch Russland? Welche Konsequenzen hatte der Abschuss des Flugzeugs der Malaysian Air? Welche Konsequenzen hatte die Unterstützung für die Militärkräfte im Osten der Ukraine, der sogenannten Rebellen, die die Pappnase der russischen Zentralmacht waren? Man hat uns nicht gehört, und es geht immer weiter, weil man keine Konsequenzen gezogen hat.

Thomas Bach behauptet, der Krieg sei von Putin und seinen Generälen gemacht, und die Athleten hätten ja den Krieg nicht angefangen.

Er vertritt die Position von Alice Schwarzer (Publizistin und Feministin, Anm. d. Red.) und Sahra Wagenknecht (Die Linke / Beide haben in einem Manifest zu Friedensverhandlungen aufgerufen und das Ende von Waffenlieferungen gefordert, Anm. d. Redaktion). Das kann man nicht schönreden. Herr Bach ist ein erfahrener Athlet, er ist Mannschafts-Olympiasieger im Fechten. Er ist um die Welt gereist. Ich habe ihn vor zwei Jahren, glaube ich, in Lausanne getroffen. Er muss das besser verstehen als jeder andere. Wofür haben wir einen IOC-Präsidenten? Er muss für die Menschlichkeit stehen, für die Werte der Menschlichkeit.