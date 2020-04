Spitzensportler während Corona : Eine Auszeit ohne Ende

Aktualisiert am

Mancher Profi hat Sorgen. Ein Fußballspiel ohne Zuschauer? „Schlimm“, sagte Emre Can der „Bild“-Zeitung. Der Schiedsrichter Deniz Aytekin fühlte im März ein Schaudern: „Beängstigend“. Inzwischen bereitet die Bundesliga mit schwitzendem Eifer im Hintergrund ihren Wiedereinstieg im Mai vor, gestützt von wohlwollenden Landesvätern. Markus Söder (CSU) hat in Bayern das erste Signal gegeben. Der Ball soll wieder rollen. Am Montag gab es weitere positive Signale.

Auch der SPD-Mann Stephan Weil, Niedersachsens Ministerpräsident, will „Geisterspiele“, falls die Voraussetzungen stimmen: „Ein wichtiger Bereich des Leistungssports würde andernfalls eingehen, und das will niemand“, sagte Weil der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“: „Fußball ist eine Form von Berufsausübung.“