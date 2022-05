Krieg statt Sport : „Parasport wird sterben“

Der Präsident des ukrainischen paralympischen Komitees, Waleri Suschkewitsch, sorgt sich um die Zukunft des Behindertensports in seiner Heimat. „Ich befürchte, dass der Parasport in der Ukraine sterben wird“, sagte er der Nachrichtenagentur Agence France-Presse am Rande der 24. Deaflympics in Brasilien.

Die besten Paraathleten der Welt wüssten nicht, wie sie ihren Sport weiter ausüben können. Sollte die paralympische Bewegung in der Ukraine zum Erliegen kommen, sei es sehr schwierig, sie wiederzubeleben, sagte Suschkewitsch. Bei den Olympischen Spielen für Gehörlose, die noch bis zum 15. Mai in Cavias do Sul stattfinden, führt die Ukraine den Medaillenspiegel mit 103 gewonnenen Podestplätzen, davon 49 Mal Gold, klar an.

Wie es mit dem ukrainischen Parasport weitergehen wird, ist jedoch offen. Das Onlinenachrichtenportal „Insidethegames“ berichtet, dass die ukrainische Regierung seit Kriegsbeginn wichtige Fördermittel aus dem paralympischen Programm abgezogen haben soll, um damit die Verteidigung des Landes zu finanzieren.

Aufgrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine waren russische und belarussische Athleten schon im März von den Deaflympics ausgeschlossen worden.