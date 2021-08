Milliarden des IOC : Faire Entlohnung für Athletenarbeit!

Die Olympischen Spiele sind vorbei und dürften wieder einmal ein Milliardenpublikum auf der ganzen Welt begeistert haben. Ihre schillernden Bilder täuschen jedoch über die widrigen, teils prekären Arbeits- und Lebensbedingungen der Athleten hinweg. Dabei sind deren Geschichten und Höchstleistungen das Produkt, mit dem das Internationale Olympische Komitee (IOC) Milliardenumsätze generiert.

Einer Olympia-Teilnahme geht ein Leben geprägt von Disziplin und Askese voraus. Athleten setzen ihre Körper aufs Spiel und nehmen psychische Belastungen in Kauf. Familie und Freunde stehen zurück, berufliche Ambitionen werden vertagt. In vielen Ländern springt der Staat als Finanzier des Spitzensports in die Bresche. Einen fairen Lohn erhalten die Athleten für ihren entscheidenden Beitrag an der Vermarktung der Olympia-Milliarden nicht.

Denn: Die Olympische Bewegung schirmt ihre Umsätze weitestgehend von und auf Kosten der Athleten ab, indem sie die Exklusivität ihrer Sponsoren schützt. Das ist gut für das IOC, aber schlecht für die Athleten. Möglich macht dies die Regel 40 der Olympischen Charta. Sie untersagt den Athleten eigene Werbeaktivitäten während der „Frozen Period“ kurz vor, während und kurz nach den Spielen. In diesem Zeitraum ist es ihnen kaum möglich, mit eigenen Sponsoren, und sei es mit dem Autohaus aus dem Heimatort, zu werben. An Dreistigkeit ist das kaum zu überbieten: Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere werden die Protagonisten der Spiele von einem milliardenschweren Markt für Werbung und Bildrechte ausgeschlossen.

Werberestriktionen gelockert

Über die Jahre hat sich das IOC zu einer profitorientierten Institution gewandelt, die wie ein multinationales Unternehmen agiert: Von 2014 bis 2019 fuhr es Jahresumsätze von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar ein und erzielte Umsatzsteigerungen von 140 Millionen US-Dollar pro Jahr. Nur etwa vier Prozent der Gelder sind direkt für Athleten bestimmt, zum Beispiel in Form von Stipendien. Sie profitieren allenfalls indirekt vom skandalös intransparenten Geldrückfluss in die internationalen und nationalen Sportsysteme, die in trauriger Regelmäßigkeit mit Korruption und Geldverschwendung auf sich aufmerksam machen. Es ist daher überaus fraglich, wie viel der IOC-Einnahmen, die zu 90 Prozent in den Sport zurückgehen, wirklich den Athleten zugutekommen.

Das olympische Geschäftsmodell hat damit erstickende Wirkung auf die ökonomischen Teilhaberechte der Athleten, steht in Konflikt mit Kartell- und Menschenrecht. Nach einer Beschwerde von Athleten Deutschland, einzelnen Athleten und der Sportartikelindustrie machte das Bundeskartellamt 2019 gegenüber den Monopolisten DOSB und IOC klar, dass die Regel 40 Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstelle und damit wettbewerbswidrig ist. Für deutsche Athleten wurden die Werberestriktionen daher etwas gelockert.

Beispielsweise ist es seit den Spielen in Tokio etwas leichter für sie, ihre Social-Media-Kanäle mit Werbung oder Danksagungen an Sponsoren zu bespielen. Auf Instagram warb dennoch nur ein Bruchteil des deutschen Olympiateams mit nicht olympischen Sponsoren. Auch andere Länder lockerten nach der deutschen Entscheidung ihre Regelwerke, jedoch in unterschiedlichem Umfang.