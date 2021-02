Vorgezogene Impfungen : Schützt eure Sportler!

Leistungssportler sind Experten im Vordrängeln. Ihr Metier ist der Verteilungskampf. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio wollen in fünf Monaten 11.000 Sportler gegeneinander um 339 Goldmedaillen kämpfen. Schon auf dem Weg dorthin müssen viele Konkurrenten ausgestochen werden. Und am Ort muss ein Athlet im Zeichen der fünf Ringe die Besten der Welt übertrumpfen. Leistungssportler brauchen Durchsetzungsvermögen.

Ihr Ehrgeiz und ihre Hingabe imponieren in normalen Zeiten vielen Leuten, trotz manchmal schwer erträglicher Auswüchse. Wenn Olympia ist, schalten sie auf der ganzen Welt die Fernseher ein und lassen sich von jungen Menschen inspirieren, die ihr Talent nutzen, um ganz nach vorne zu kommen. Aber jetzt?