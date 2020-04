Virologin Ulrike Protzer : „Wir Experten waren nicht laut genug“

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Diesen Effekt bekommen wir jetzt zu spüren?

Was das bewirkt hat, konnte man ja ablesen: Diejenigen, die nach den Skiferien nach Bayern zurückgekommen sind, dann nach Hamburg und Berlin – das war brutal, was die mitgebracht haben. Ein Grund, warum man die Krise in Südkorea so gut in den Griff bekommen hat, ist, dass das Virus sich dort zunächst vor allem bei einem Gottesdienst verbreitet hat. Da ist die Zahl der Kontakte überschaubar.

Spüren wir jetzt auch die Folgen davon, dass Großveranstaltungen unter anderem im Sport zu spät abgesagt worden sind? Es ist ja gerade das Champions-League-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia im San Siro von Mailand im Gespräch. Es ist in Italien als „Spiel null“ bezeichnet worden, nachdem Bergamo zu einer der am schwersten betroffenen Regionen geworden ist ...

... da kann man im Nachhinein schon sagen: Daraus kann man etwas lernen. Wobei ansonsten in Italien die Ligaspiele sogar schon früh ohne Zuschauer ausgetragen worden sind. Bei uns wurde das so nicht gemacht, was mich gewundert hat. Ich kann verstehen, dass ein Fußballspiel schöner ist, wenn da Zuschauer sitzen, aber klar ist auch: Das Risiko ist um Dimensionen höher.

In Deutschland sollte noch mit Publikum gespielt werden, als Minister Spahn und Professor Drosten von der Charité schon dringend abgeraten hatten. Die Entscheidung kam zu spät?

Ja. Wobei ich gar nicht mal glaube, dass das Risiko im Stadion selbst so hoch ist, da habe ich ja eine begrenzte Zahl Menschen in meiner Nähe, aber der Einlass, wenn ich mich rein dränge, die Fahrt zum Stadion, das sind Risiken. Man hätte alles in allem sicher einen Tick früher reagieren können. Aber wir Experten haben auch alle nicht laut genug gesagt: Macht es nicht.

Aus heutiger Sicht wirkt manches in der Wahrnehmung geradezu naiv. Man wusste aus China, dass das Virus ansteckend ist, man wusste, dass es sich exponentiell verbreiten würde, aber niemand schien zu begreifen, was das bedeutet. Warum?

Ich glaube, wir sind alle nicht mehr gewohnt, dass es Infektionskrankheiten gibt, die eine echte Bedrohung darstellen können. Die Annahme war, dass wir die alle im Griff haben. Deswegen haben viele die Situation komplett unterschätzt. Solche Erreger wie das SARS-Coronavirus gab es sicher schon einmal, die haben sich nur nicht durchgesetzt, weil wir alle nicht so mobil waren. Das ist übrigens auch ein großer Unterschied zum Umgang mit der Krise in Asien. Dort hat man es so gut in den Griff bekommen können, weil alle noch die Erfahrungen mit SARS von 2003 in den Knochen hatten. Die wussten noch, wie es war, als sie für drei Monate in den Schulen bleiben mussten und nicht nach Hause durften, deswegen haben sich die allermeisten sofort an Vorsichtsmaßnahmen gehalten. Bei uns war das ganz weit weg für alle.

Jetzt leben wir im Social Distancing, der räumlichen Trennung im Alltag. Welche Rolle kann der Sport dabei spielen?

Es ist absolut sinnvoll, Sport zu treiben. Menschen, die ausreichend schlafen, sich gesund ernähren, sich bewegen, haben ein stärkeres Immunsystem. Und im ersten Kampf gegen das Virus ist das Immunsystem extrem wichtig.

Also: Geht raus, bewegt Euch!

Ja, wenn die Lunge gut belüftet ist, habe ich erstens ein geringeres Risiko, dass sich auf eine Virusinfektion dann Bakterien draufsetzen, zweitens überstehe ich eine eventuelle Lungenentzündung auch besser. Sport hilft also, mit einer möglichen Infektion besser fertigzuwerden. Weil er aber nicht vor der Infektion als solcher schützt, muss man ihn so treiben, dass man sich und andere schützt. Also anderen nicht zu nahe kommen. Das ist auch beim Sport extrem wichtig.