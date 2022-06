Blatter-Vernehmung verschoben : „Hohes Gericht, es geht mir nicht gut“

Aktualisiert am

Der ehemalige FIFA-Präsident Blatter berichtet vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona über gesundheitliche Probleme. Die Vernehmung des 86-Jährigen soll nachgeholt werden.

Der erste Verhandlungstag im Prozess gegen Joseph Blatter und Michel Platini vor dem Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona ist ohne Aussagen der beiden Angeklagten zu Ende gegangen. Blatter, der frühere Präsident des Internationalen Fußball-Verbandes FIFA, hatte vernommen werden sollen, doch der inzwischen 86 Jahre alte Walliser gab an, unter Schmerzen in der Brust zu leiden, die es ihm unmöglich machten, Fragen zu beantworten.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft wirft Blatter und Platini, dem früheren Präsidenten der Europäischen Fußball-Union UEFA, Betrug, alternativ Veruntreuung oder ungetreue Geschäftsbesorgung sowie Urkundenfälschung vor. Hintergrund ist die Überweisung von zwei Millionen Schweizer Franken zuzüglich Sozialversicherungsleistungen in Höhe von 229 126 Schweizer Franken an Platini im Jahr 2011 zum Nachteil der FIFA, wie die Anklage behauptet.

Die beiden früheren Fußballfunktionäre weisen die Vorwürfe zurück und berufen sich auf einen „mündlichen Vertrag“, demzufolge Platini die Summe aus einer Beratertätigkeit zu Gunsten des Weltverbands im Zeitraum 1998 bis 2002 zugestanden habe.

Mehr zum Thema 1/

Auf die inkriminierte Zahlung stießen Schweizer Ermittler im Zuge der Untersuchungen der Korruption unter dem Dach der FIFA, die amerikanische Ermittler angestoßen hatten. Nach der Razzia im Zürcher Nobelhotel Baur au Lac im Mai 2015 und der Beschlagnahme von FIFA-Daten hatte der gleichwohl als FIFA-Präsident wieder gewählte Blatter am 2. Juni 2015 seinen Rückzug bekanntgeben müssen, der damalige UEFA-Präsident Platini galt als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge.

Elf Verhandlungstage angesetzt

Im September 2015 wurde bekannt, dass gegen Blatter und Platini wegen der Zahlung ermittelt werde. An die Spitze der FIFA wurde im März 2016 der Walliser Gianni Infantino gewählt, bis dahin Generalsekretär der UEFA. Infantinos Treffen unter anderem mit dem damaligen Chef der Bundesanwaltschaft, Michael Lauber, in den Jahren 2016 und 2017 kosteten Lauber seinen Posten.

Ein zur Untersuchung dieser Beziehungen eingesetzter Sonderermittler wurde von der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts 2021 abgesetzt. Es steht zu erwarten, dass Teil der Verteidigungsstrategie auch die Frage sein dürfte, warum ausgerechnet diese Zahlung im FIFA-Kosmos, die Platini schriftlich eingefordert hatte, ermittelt und angeklagt wurde. Einen Antrag, die FIFA als Privatklägerin vom Prozess auszuschließen, lehnte die Strafkammer am Mittwoch ab. Für den Prozess gegen Blatter und Platini sind elf Verhandlungstage angesetzt, die Urteilsverkündung ist für den 8. Juli terminiert.